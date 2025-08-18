黎智英勾結外國勢力案結案陳辭　控方指《國安法》下毋須證明對象收到制裁請求 (14:41)

黎智英今早身穿白色風衣、戴上黑框眼鏡，在4名懲教人員陪同下進入被告欄應訊。甫開庭，控方副刑事檢控專員周天行表示，黎上周五（15日）獲發心跳監測儀器，亦已獲處方所需藥物，黎對個人心臟和健康狀況沒有投訴。法官杜麗冰指出，懲教署高級醫生8月13日的便箋顯示，黎身體和精神都健康，而她沒有再獲悉其他情況。

之後周天行表示，會先就串謀罪相關法律議題、《港區國安法》中尋求制裁和的涵義等事宜陳辭。周指，《國安法》29條所指的勾結罪，為「請求外國」實施制裁，而非「請求某外國」實施制裁，認為提出有關請求時，毋須指明對象。周又說，制裁的目標不限於國家（state）本身，必然包括官員等個體，因官員是管理國家的人，否則違背《國安法》立法目的。

針對串謀罪相關議題，周天行指，涉案勾結協議於《國安法》實施前訂立，在《國安法》通過後繼續存在，變成違法。周續援引《刑事罪行條例》指，法律不要求「更新」(renew)協議，被告在《國安法》前達成協議，並在立法後維持相同違法意圖，便觸犯法例。周另提到，參與串謀的行為既可是主動，亦可是被動，控方毋須證明協議達成的時間和地點。

此外，辯方援引合約法概念「Frustration（受挫失效）」，認為《國安法》前訂立的協議，會因《國安法》生效變成違法而自動解除。周天行反駁，辯方亦同意《國安法》前訂立的涉案協議，並非以合約形式制定，反問為何「受挫失效」會突然適用？周強調此概念不適用於刑事串謀，質疑辯方錯誤引用。法官李運騰舉例稱，若他和周今日訂立協議，謀殺辯方資深大律師彭耀鴻，但彭昨已離世，此協議是否算是違法？周認為，即使協議不可能執行，只要參與協議的人有相關意圖，亦算是違法。