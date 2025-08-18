政府飲用水招標風波　警拘一男一女及通緝一名內地男子　涉案飲用水來自東莞樟木頭 (15:15)

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，警方於上周五（15日）接獲物流署舉報，指近期一個政府飲用水招標程序中，有服務供應商在標書中訛稱提供予政府的樽裝水將由一間內地特定公司生產，並之後成功中標；惟物流署收到該內地公司澄清，稱無向物流署提供過飲用水，亦不認識中標供應商，雙方無合作。她亦引述該公司代表向警方表示，被捕人曾接觸過公司代表索取水質報告，惟及後雙方再無聯絡，公司經傳媒報道方得知事件。

警方於昨日清晨到涉案供應商位於北角的辦公室及鯉景灣一單位拘捕兩人，他們年齡分別為61及57歲，為夫妻關係；被通緝的內地男子相信有份參與案件，惟警方未有透露他在事件中的角色。警方亦檢獲被捕人士簽署的入標申請，內容訛稱向提供政府的飲用水是由內地特定公司生產，同時亦檢取被捕人士的電腦及手提電話，當中有微信的通話紀錄及銀行文件等，警方將就證物進一步分析及調查。

警方：據了解物流署未就該批飲用水付款

警務處商業罪案調查科總警司黃震宇則指，招標過程有30日「找數期」，據其了解署方仍未就該批次飲用水付款，目前仍調查該批飲用水的來源。他又說，被捕二人均有份簽署或提交相關招標文件，並相信他們是利用從內地飲用水公司查詢而獲得的資料，提交給物流署作招標的參考資料，令署方相信他們提供的飲用水質達標。

警方將派員到東莞水廠調查被捕人及被通緝人士在案件的角色及水廠衛生狀况，亦會與內地公安合作調查該批飲用水有否流入市面。

香港海關商品說明調查科首席貿易管制主任郭家駒表示，根據《商品說明條例》，若任何在營商過程或業務運作以虛假說明商品貨物作銷售，最高可罰款50萬元及監禁5年。