即時港聞

西醫蔡淑梅涉濫發免針紙　官准控方呈被告9年前評疫苗片段　將政治口號靜音及黑框遮字眼 (13:44)

西醫蔡淑梅涉以「疫苗恐懼症」為由濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另跟丈夫面臨洗黑錢罪，案件今（18日）於區域法院續審。控方早前要求呈上蔡淑梅2016年的網台節目片段，今日在庭上播片。控方將片段開首的政治口號「靜音」，並用黑色框遮蓋有關字眼。辯方反對片段呈堂，並要求控方再提交有關擷取片段處理方式的書面證供，案件下午2時半續審。

法庭上周五（15日）處理證據呈堂性爭議，包括控方要求呈上蔡淑梅的網台節目片段。高級檢控官吳加悅今甫開庭指，控方經過思量後，會將片段的政治口號靜音，並依賴蔡的節目言論為證據，控方亦已向辯方提交擷取片段的書面證供。辯方資深大律師蔡維邦回應，即使控方撤回依賴政治口號，辯方仍認為片段與案件無關連，反對將片段呈堂。

庭上播放片段，顯示蔡淑梅討論疫苗預防傳染病的效果存疑，但造成許多副作用，政府強制人民注射預防針顯示「醫療嘅獨裁同霸權好嚴重」，但認同外國用於治療癌症等疾病的疫苗。

辯方資深大律師蔡維邦再提出，影片沒有提及冠狀病毒、其疫苗、醫學豁免證明書，亦看不到被告對案件有關概念的任何意見，內容與案件無關，應不予呈堂。他又爭議控方書面證供中，影片錄製日期應是播出日期2016年4月13日的相當時間以前，而影片錄製日期越久遠，對案件的相關性越低。法庭待控方再提交書面證供，交代影片如何擷取、何時錄製，下午2時半再開庭處理片段能否呈堂。

此外，控方要求呈上截至2022年9月3日，全港3923名醫生透過「醫健通（資助）系統」發出免針紙的表格。暫委法官勞潔儀今表示，雖然表格無提及其他醫生的開診細節，但對本案控罪有舉證價值，法庭會考慮證據比重。勞官不同意證據呈堂對辯方不公平，遂批准表格呈堂為證物。

暫委法官勞潔儀今午（18日）接納控方申請，將蔡淑梅2016年的網台節目片段呈堂。勞官指，片段能支持蔡對預防性疫苗接種及強制注射疫苗的看法，而「免針紙」正是強制注射疫苗所產生，與案件有關連性。控方並提供警員燒錄網台節目片段光碟的過程事實，控方案情結束。

辯方申請毋須答辯其中兩條控罪，指證人供詞未能交代見醫生的過程。控方回應指，可透過其他證人證供及環境證據作表面證供，包括證人妻子表示蔡淑梅沒有為其夫作身體檢查、蔡淑梅發出連續兩張免針紙的時間相隔不足兩分鐘、診所管理系統未有記錄病人的觀察和徵狀，法庭明早處理。

