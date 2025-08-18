入境處拘6名菲傭　涉上網睇片自學做「牙醫」　深水埗為同鄉洗牙、箍牙 (13:10)

入境處早前接獲舉報，懷疑有外傭每逢假日，在深水埗一唐樓單位提供無牌牙醫服務，涉嫌違反逗留條件。經深入調查後，昨日採取行動，在唐樓單位拘捕6名涉案菲傭，並檢獲用作洗牙、箍牙、假牙製作的牙科手術工具。另在場發現13名菲律賓藉人士，調查後相信是到上址光顧無牌牙醫服務。

6名涉嫌從事無牌牙醫工作的菲律賓籍女外傭，年齡介乎34至60歲。據初步了解，當中兩人是無牌牙醫，4人是助手，除涉嫌違反逗留條件，亦涉嫌未經註冊為牙醫的人以牙醫身分執業會轉介相關部門跟進。

入境事務處外傭專責調查組總入境事務主任戴冠豪稱，初步調查顯示，被捕6名外傭每逢周日利用涉案單位，為外傭同鄉提供洗牙、箍牙及製作假牙等牙科服務。他們並無在港或其他地方沒有持有牙醫專業資格，或接受任何正式牙科訓練。據調查所得，涉案人士透過網上影片自學，其中一人聲稱曾經在菲律賓當牙醫助理。而顧客是經圈中朋友轉介，每次收費150至500元。調查顯示6名外傭的僱主並不知情。調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

入境處指，被捕外傭每逢周日利用涉案單位，為外傭同鄉提供洗牙、箍牙及製作假牙等牙科服務。他們並無牙醫專業資格，僅透過網上影片自學，其中一人聲稱曾經在菲律賓當牙醫助理。（衛永康攝）

戴冠豪指無牌牙醫診所環境衛生惡劣，手術房間內只有梳化、蒸餾水、紙巾、毛巾、香薰、洗手盆及簡陋的手術用具。在拘捕行動時，被捕外傭只穿著普通衣物，相信衣物及醫療用品工具沒有經過任何消毒，醫療廢物亦隨便棄置。呼籲市民包括外傭，切勿貪便宜光顧無牌牙醫診所。

另外，由上周五至昨日，入境處展開連串反非法勞工行動，突擊搜查超過130個地點，共拘捕30人，當中20人是非法勞工，10人為涉嫌僱用非法勞工的僱主。