即時港聞

「借殼辦學」風波　教育局設突擊巡查小組巡高危學校　新學年擬設合規私校名冊 (10:34)

近期有個別私立學校被指違規與第三方機構協作，包括「借殼辦學」、「提供香港學籍」等，教育局長蔡若蓮接受香港電台訪問時表示，對「借殼辦學」零容忍，局方成立「突擊巡查小組」，目標下月完成首輪針對較高危學校的巡查，包括營運、財政或收生方面曾出現困難的學校；第二輪突擊巡查則料10月完成，涉有潛在風險的學校。她亦透露，當局目標於新學年設「合規私校名冊」，對私校辦學守則提出更明確要求，並將願意承諾遵守法規的學校納入名冊。

蔡若蓮說，突擊巡查小組由具管理學校經驗的專業職系人員組成，巡查時會查核學籍資料、學生人數和出席率、教師註冊和場地安全等；若發現懷疑違規個案，會讓學校提供資料及證據再解釋，當局會勒令校方短期內改善和提交報告。她又說，教育局正通盤檢視現行私校規管制度，如發現有漏洞會即時堵塞。

蔡若蓮：高中學額充裕　雙非學生有自由選擇來港讀書

教育局修訂資助專上課程申請資格，持受養人簽證者須居港滿兩年。教育局日前與學界代表召開特別會議，被問到學界有何關注，蔡若蓮稱學界關心會否有足夠學位供大量學生插班，她指現時高中學額充裕，新學年教育局區域教育服務處的支援將擴展至中六級別，提供各區學校插班資訊，並在有需要時協助安排學位。

她亦表示，局方對雙非兒童來港就學早有預算，稱未來數年不會出現大量雙非學生來港讀書的情况，又強調雙非學生亦是香港永久居民，有自由選擇入讀本港大學，不應將他們與本地學生對立。蔡若蓮指出，未來中小學學齡人口持續下降，相信學生接受高等教育的機會將增加，又稱中學文憑試採用水平參照評級，不會因有「聰明人」應考就令本地學生成績變差，不認同受養人簽證持有人來港升學，削弱本地生入大學機會。

相關字詞﹕借殼辦學 私立學校 雙非兒童 蔡若蓮 編輯推介

