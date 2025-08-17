明報新聞網
即時港聞

六旬漢石澳遇溺獲救送院　泳灘已掛紅旗及一號戒備信號生效 (18:49)

天文台發出一號戒備信號熱帶氣旋警告期間，警方今午（17日）4時許接獲職員報案，指一名男子於石澳泳灘遇溺，由救生員救起，並即場為其急救。遇溺的65歲姓郭男子，經急救後回復知覺，由接報到場救護車送往東區醫院治理。警方初步調查，相信郭於游泳期間懷疑遇溺，案件列有人遇溺。據了解，該男子為附近村民。

事發時，一號戒備信號熱帶氣旋警告及雷暴警告生效。天文台指，受中國東南部的高壓脊與該熱帶低氣壓共同影響，本港今晚及明日初時離岸及高地間中吹強風，而熱帶低氣壓的外圍雨帶亦會繼續為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。天文台今午亦多次發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

政府新聞處今早10時許發出特別報告，請游泳人士注意，康樂及文化事務署今日（17日）宣布，根據環境保護署的「泳灘水質預報系統」（www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/environmentinhk/water/beach_quality/forecast_system.html），港島南區的石澳泳灘及大浪灣泳灘，以及離島區的銀礦灣泳灘的「泳灘水質預測指數」為4，表示水質因天雨關係而可能短期波動，預測屬於「極差」水平。該等泳灘現已懸掛紅旗，為保障健康，市民應避免下水。

