四成濕疹患者認為過往治療無效　港大醫學院研植物化合物製保濕霜助治療 (18:47)

協會早前委託機構向240名5年內曾求醫的在職濕疹患者進行問卷調查，結果發現有超過四成人因昂貴費用而中斷治療；職場方面，調查發現超過三成人曾遭同事或上司排斥、嘲笑，逾兩成人因病被拒聘或被迫停工，甚至逾一成人被迫辭職。

西醫林漢先解釋，基因突變、免疫系統失衡及環境因素均可能誘發濕疹病情，部分患者因皮膚角質層薄弱，難以鎖水，令皮膚乾燥易受感染，復發頻繁。港大醫學院微生物學系副教授高一村指出，研究幾乎所有濕疹患者均受「金黃葡萄球菌」影響，該菌會釋放毒素，引發皮膚炎症，新研發的植物化合物配方能抑制金黃色葡萄球菌的毒力因子，亦能促進皮膚屏障的修復與保護。

22歲的李小姐自小患濕疹，曾夢想成為護士，但因皮膚狀况，令她在求學路時被逼放棄理想。現於藥房工作的她因病情反覆而經常請假，亦會因皮膚痕癢導致失眠，致翌日上班難集中精神，影響工作表現。另一患者湯小姐則稱，病情最嚴重時，皮膚紅腫流膿，使任職幼稚園老師的她常備受注意而感尷尬。兩人使用完該保濕霜約一周後，皮膚情况得到明顯改善，紅腫、痕癢及脫皮情况減少。