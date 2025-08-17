東華三院流動中醫車服務攸壆路簡約公屋戶 何永賢：便利居民享用基本醫療 (16:29)

政府拓展動簡約公屋項目，亦有多元支援服務照顧入住居民需要。房屋局長何永賢今日(17日)在社交媒體發文及上載影片，提及元朗攸壆路簡約公屋營運機構之一的東華三院，為居民提供的流動中醫車服務。

她提及副局長戴尚誠到攸壆路簡約公屋，了解流動中醫車服務情況，又與居民和中醫師交流。她指流動中醫車不僅提供基本診治及即時配藥，還可做針灸；對於長者或行動不便的居民而言，只需落樓就能使用到基本的醫療，十分便利。

何永賢又指有居民還向戴尚誠表示，流動中醫車收費比一般要便宜，很高興搬入簡約公屋後能享有這項服務。她指營運機構定期舉辦健康講座，透過「健康探索坊」分享診後護理知識、健康生活習慣等實用資訊，並為居民量度血壓，支持大家更好地管理健康。

何永賢在帖文又表示，日前公布的2025年第二季公屋綜合輪候時間，一般申請者的綜合輪候時間下降了0.2年至5.1年，對比今屆特區政府上任前的最高6.1年，更是縮短了整整一年。她指公屋綜合輪候時間計算了獲編配入住傳統公屋單位及簡約公屋單位住戶的輪候時間，反映簡約公屋明顯發揮了填補缺口、紓緩短期供應不足的重要作用，讓公屋申請者可以更快速、更省錢地改善生活環境。

何永賢強調政府會繼續努力，落實好其他簡約公屋項目，讓更多申請者可以及早改善生活。