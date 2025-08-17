179名中學生「優秀文化大使」於社區推廣中華文化　團結香港基金辦嘉許禮表彰 (16:26)

計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助，於2024年推出，為期3年。計劃通過互動講座、實體工作坊、重點培訓及服務學習等活動，讓中學生探尋傳統精髓、發掘文化魅力。23間學校於2024/25學年參與計劃，合共舉行114場互動講座和實體工作坊，逾10700位學生參與。計劃亦選出文化大使進行深度培訓，成為「優秀文化大使」，並在社福機構安排下，到不同長者中心進行義工服務，傳揚中華文化。

為展示學生學習成果，團結基金會於8月15至18日舉行「中華文化嘉年華」，活動包括工作坊教學、作品展示，分享學生過去一年的學習成果；亦匯聚計劃的合作伙伴，設中華文化互動體驗展位、傳統中華文化藝術表演等，涵蓋不同傳統技藝。

文化體育及旅遊局長羅淑佩於嘉許禮上致辭時說，中華文化需要一代代的傳承及延續下去，又稱當局致力弘揚中華傳統文化，並推動香港特色文化的發展，一方面以多元形式、創新表達方法講述中國故事，促進民心相通；亦積極通過宣傳和教育工作，增強市民的文化自信和愛國情懷，從而加深國民身分認同。