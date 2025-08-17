明報新聞網
即時港聞

高德黑工集團　警再拘2女子　同案共7人被捕 (14:25)

近日揭發「高德地圖」網約車涉內地司機事件。警方調查後，偵破一個詐騙集團，3名本地骨幹成員涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「協助及教唆違反逗留條件」被捕，2名內地司機被控相關罪名，案件已進入司法程序。

新界北總區重案組經進一步調查，昨日（16日）下午在落馬洲區拘捕一名46歲本地女子及一名36歲內地女子，涉嫌「串謀詐騙」及「協助及教唆違反逗留條件」，該名36歲內地女子亦涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），相信2名被捕女子與該犯罪集團有關，同案共有7人被捕。

調查顯示，涉案的犯罪集團分工仔細明確，有成員負責車輛登記，集團名下同一個地址有18輛同款同型號的混能私家車登記，猶如一個車隊；另外，有成員充當平台戶口登記人，將名下的轉數快戶口、銀行戶口、電話號碼等用作平台戶口登記，其中有部分戶口懷疑利用偽造的香港身分證登記。

犯罪集團今年中開始招攬內地人來港載客取酬，集團會先安排內地司機來港申請有效的駕駛執照，其後，司機以訪客身分來港，再使用由集團成員登記的私家車及網約車平台帳號載客取酬。事成後，集團向司機分發現金酬勞。據悉司機與集團五五分賬。

截至今年8月15日，警方對駕駛未領有出租汽車許可證的私家車及輕型貨車非法載客取酬（俗稱「白牌車」）已進行83次執法行動，其中有5宗懷疑與非法勞工有關。

根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用；或容許他人駕駛或使用該車輛，以作出租或取酬載客用途。首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2萬5千元及監禁12個月。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。

警方重申，「串謀詐騙」屬嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可被判處14年監禁，如發現案中人士涉及其他違例行為（如違反逗留條件），警方會作出適當跟進及調查；如有足夠證據，將會採取適當的檢控行動。

相關字詞﹕編輯推介 網約車 高德 黑工

