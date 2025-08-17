陳茂波：穩步推進建設大宗商品交易生態圈工作　年內公布方案支持黃金金融交易 (13:57)

陳茂波說，自今年1月香港成為LME許可交付地點以來，7個月時間內，8個獲批認可倉庫已全數投入營運；至8月初，已有超過8,000噸的LME註冊倉單，支持LME合約交割。他說，大宗商品在港的貿易和交割活動，可增加對相關航運服務的需求，亦帶動貿易融資、保險和風險管理、對沖和衍生工具等金融服務的發展，認為長遠而言，香港將更具有利條件推動更多大宗商品交易以人民幣計價和結算。

政府亦正積極推動香港成為跨國供應鏈管理中心。陳茂波說，投資推廣署和香港貿發局已聯手建立高增值供應鏈服務機制，為欲通過本港「出海」的企業提供一站式諮詢服務。

他稱，香港正積極應對國際市場的演變，在這個過程中，香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和優勢愈見明顯，相信只要不斷開拓新的業務領域和增長點，繼續發揮好自身所長、服務國家所需，定能為本港經濟持續發展開拓更廣闊前路。