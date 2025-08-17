明報新聞網
即時港聞

林文健：目前基孔肯雅熱本地傳播風險不高　籲市民做好防蚊措施 (11:14)

本港今年累計錄得9宗基孔肯雅熱確診輸入個案。衛生署長林文健表示，相信輸入風險會持續增加，重申本港未來或有局部本地傳播，不排除有散發個案，惟目前本地傳播風險不高。他強調當局會做好防蚊控蚊工作，提醒市民要常清積水，並做好防蚊措施。

林文健今早（17日）於商台節目《政好星期天》表示，目前全球流行的病毒基因包括中非型亞譜系，特點是令蚊媒更易繁殖、病毒傳播力較高，又稱世衛評估基孔肯雅熱今年會於全球爆發，估計與氣候變化之下，蚊媒逐漸向溫帶地區擴展有關。

流感方面，林文健稱香港過去10年有4個夏季曾出現流感高峰期，而本港的上個高峰期於3月已結束，7月起流感病毒活躍程度、呼吸道檢測陽性比率及公立醫院入住率亦輕微上升，但未超出基線水平，評估香港未出現夏季流感高峰期。他續說，新冠病毒亦保持低水平，未有見有異常上升情况，署方會持續留意病毒會否再出現變種。

林文健亦表示，署方下一季度起，將流感疫苗資助計劃擴展至涵蓋18至49歲的長期病患，又透露正考慮新措施鼓勵市民更積極接種流感疫苗，如正計劃將噴鼻式滅活疫苗擴展至幼兒中心、幼稚園及中小學等地點。

至於其他傳染病方面，截至8月初，本港錄得8宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。林文健說，患者分別由7歲至約80歲，其中一名患有長期病的長者死亡，而目前錄得的個案數字與新冠疫情前平均每年5至14宗相若，提醒市民有關病毒可透過飛沫傳播，市民要做好個人防護措施。至於是否需要全民接種疫苗，他稱，疫苗可預防疾病科學委員會檢視後，認為有關個案比例不高，全民接種效益較小。

相關字詞﹕基孔肯雅熱 衛生署 流感 林文健 編輯推介

