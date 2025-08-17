明報新聞網
即時港聞

所有熱帶氣旋警告取消　天文台：本港吹偏東強風　塔門錄得每小時約70公里強陣風 (21:11)

【21:11】天文台取消所有熱帶氣旋警告。強烈季候風信號生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。晚上9時05分左右，塔門錄得每小時約70公里的強陣風。

【19:03】熱帶低氣壓會在未來數小時在海南島西南沿岸地區掠過，並繼續遠離本港，天文台會在今晚8時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。

【16:52】天文台表示，過去數小時，熱帶低氣壓穩定地向西北偏西方向移動，與香港保持超過600公里距離，開始遠離本港。一號戒備信號會至少維持至今晚8時。預料該熱帶低氣壓會在今晚於海南島西南沿岸地區掠過，並會進一步遠離本港，屆時天文台會考慮以強烈季候風信號取代一號戒備信號。

受中國東南部的高壓脊與該熱帶低氣壓共同影響，本港今晚及明日初時離岸及高地間中吹強風，而熱帶低氣壓的外圍雨帶亦會繼續為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【10:54】天文台表示，受熱帶低氣壓與中國東南部的高壓脊共同影響，本港離岸及高地間中吹強風，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。按照現時預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至今晚8時，隨後是否需要改發三號強風信號，需視乎與其相關強風區與珠江口的距離以及本地風力變化。

【07:54】天文台表示，上午8時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約640公里，即在北緯17.1度，東經111.5度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今早（17日）與本港保持約600公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至正午12時。

受熱帶低氣壓與中國東南部的高壓脊共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。隨著該熱帶低氣壓移向海南島一帶，本港風力會在今日稍後有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今日正午12時至下午6時改發三號強風信號。

與熱帶低氣壓相關的雨帶會在今日影響廣東沿岸地區。預料本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。（天文台）

