即時港聞

天文台發出一號戒備信號　至少維持至周日早上9時　評估需否中午12時前改發三號波 (22:21)

【22:21】天文台於晚上10時20分發出一號戒備信號。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今晚（16日）及周日（17日）初時與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會至少維持至周日早上9時。

預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力周日會有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周日早上9時至中午12時改發三號強風信號。

與熱帶低氣壓相關的雨帶會在明日靠近廣東沿岸地區，預料周日驟雨逐漸增多及有狂風，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【21:41】天文台表示，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在晚上10時20分發出一號戒備信號。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在未來一兩日大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力明日（17日）會有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明早稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。

隨着熱帶低氣壓相關的雨帶靠近廣東沿岸地區，本港明日間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。下周一（18日）及下周二（19日）仍有狂風驟雨，雨勢有時頗大。市民請留意天文台的最新天氣消息及警告，屆時出門前留意道路情況。（天文台）
 

