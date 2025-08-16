物流署暫停「鑫鼎鑫」供水政府辦公室　警方重案組接手調查 (20:57)

物流署指，近日取得有關鑫鼎鑫的營運資料，未能信納其能繼續履行合約，今起暫停有關合約。署方指會嚴肅跟進以採進一步行動，包括是否終止有關合約，並已交警方調查。署方表示，已安排屈臣氏下周內起暫為港島和部分離島政府辦公室供應其「COOL清涼」樽裝飲用水。

樂百氏法務總監梁舜榮今接受《無綫新聞》訪問澄清，鑫鼎鑫及鑫樂均與樂百氏無合作關係，指鑫鼎鑫未經授權於鑫樂樽裝水標籤上標注樂百氏為生產商之一，同時將樂百氏廣州水廠地址標為該產品唯一生產地址。

物流署回覆本報指，早前已抽驗政府辦公室樽裝飲用水，證實所有供應的樽裝飲用水均符安全標準，3間中標供應商均有在標書內提供由獨立認可實驗室發出的測試報告。

署方表示，分別在2023年及2025年透過公開招標揀選揀選合適供應商為政府部門供應樽裝飲用水，兩次招標均採用相同的技術規格要求，2023年招標時評審標書有考慮投標者提交的創新建議，2025年招標時則沒考慮創新建議。署方提供資料顯示，鑫鼎鑫所屬的地區組別共獲兩份標書，其餘兩組各獲4份標書，署方指由於涉商業敏感資料，不提供標書內容和評分。

警方表示，接獲相關部門報案，指懷疑樽裝飲用水供應商涉及違法行為，案件暫列作「求警調查」，交由東區重案組跟進。