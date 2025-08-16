明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

全運會香港將派逾600人出戰　規模為歷屆之最 (20:07)

第15屆全國運動會將於11月舉行，香港將承辦8個競賽項目。香港新聞博覽館今日（16日）舉行專題講座，邀請多位體育界代表及運動員分享備戰情况和本地體育發展，其中羽毛球運動員李卓耀談及對賽事的目標，強調會以全力爭取佳績。全運會統籌辦公室主任楊德強則透露，是次運動會香港代表團派出逾600人，出戰共20多個項目，規模為歷屆之最。

羽毛球最高世界排名13的李卓耀分享，他曾於啟德體育園觀賞欖球賽事，認為體育園啟用後氣氛理想，能夠為巿民提供更多觀看國際賽事及演唱會的機會。他又透露，羽毛球隊在全運會前仍要參與6場國際賽事，賽程緊湊，但新的教練團隊上任後為球隊注入新動力，隊內士氣明顯提升，期望能與其他隊員一同奪取佳績，實現整體的進步。

楊德強表示，香港代表團今屆的規模為歷屆之最，估計運動員人數達600至700人，共出戰20多個項目。有關門票安排，楊提醒，市民需先實名登記，才能於8月28日起透過全運會官方網站或中旅社指定分行購票；首階段將推出沙灘排球、男子手球、七人欖球等賽事門票，其餘項目則於9月下旬起陸續發售。

體育專員蔡健斌則指出，本港8個承辦項目的場地已完成多輪測試，將會不斷改善有關細節安排，確保比賽順利舉行，強調「今日嚟講已經準備就緒」。

香港體育學院主席鄧竟成表示，啟德體育園自今年3月開幕，至今已迎來逾百萬名觀眾，證明香港舉辦大型體育活動具一定的吸引力。未來將繼續與各主辦單位合作，完善場地運用，營造更佳的比賽氛圍。

相關字詞﹕全運會 楊德強 編輯推介 李卓耀

上 / 下一篇新聞