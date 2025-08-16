全運會香港將派逾600人出戰　規模為歷屆之最 (20:07)

羽毛球最高世界排名13的李卓耀分享，他曾於啟德體育園觀賞欖球賽事，認為體育園啟用後氣氛理想，能夠為巿民提供更多觀看國際賽事及演唱會的機會。他又透露，羽毛球隊在全運會前仍要參與6場國際賽事，賽程緊湊，但新的教練團隊上任後為球隊注入新動力，隊內士氣明顯提升，期望能與其他隊員一同奪取佳績，實現整體的進步。

楊德強表示，香港代表團今屆的規模為歷屆之最，估計運動員人數達600至700人，共出戰20多個項目。有關門票安排，楊提醒，市民需先實名登記，才能於8月28日起透過全運會官方網站或中旅社指定分行購票；首階段將推出沙灘排球、男子手球、七人欖球等賽事門票，其餘項目則於9月下旬起陸續發售。

體育專員蔡健斌則指出，本港8個承辦項目的場地已完成多輪測試，將會不斷改善有關細節安排，確保比賽順利舉行，強調「今日嚟講已經準備就緒」。

香港體育學院主席鄧竟成表示，啟德體育園自今年3月開幕，至今已迎來逾百萬名觀眾，證明香港舉辦大型體育活動具一定的吸引力。未來將繼續與各主辦單位合作，完善場地運用，營造更佳的比賽氛圍。