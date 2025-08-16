30歲男疑為躲避路障狂亂駕駛　匿藏數日終被捕涉7罪 (19:04)

旺角警區刑事總督察羅程瀚指，周一（11日）凌晨一時許，警方西九龍衝鋒隊在旺角洗衣街一帶設路障截查車輛，其間一輛啡色私家車駛近路障，衝鋒隊人員指示私家車男司機熄匙及接受調查，但男司機並無跟從警方指示，反而將車輛高速駛前及後退，企圖逃離路障，羅稱，當時涉事車輛附近有數名警員及其他車輛，司機的行為十分危險；過程中，衝鋒隊人員曾用警棍擊碎涉事車輛右邊玻璃窗，企圖制伏疑犯不果。

涉案司機其後將私家車高速後退到豉油街及洗衣街交界，再逆線沿豉油街駛到染布房街後逃去無蹤。過程中，涉事車輛曾經撞到3輛車，包括一輛中型貨車、一輛輕型貨車及一輛私家車，其中私家車司機背部受輕傷，送院治理。

警方調查後，鎖定疑犯身份，本周三（13日）於天水圍天壇街一個露天停車場起回涉事車輛。經調查後，警方發現涉案司機匿藏在荃灣一間酒店。至昨日（15日）傍晚，警員在酒店房間內將他拘捕。警員在房內檢獲44粒內藏依托米酯的膠囊、少量冰毒、兩把開山刀、一個吸食毒品工具，行動中檢獲的毒品總市值大約1.2萬元；警方另在疑犯住所檢獲懷疑案發時穿著的衣物。

涉案中國籍男子30歲，報稱裝修工人，他涉7項罪名被捕，包括「狂亂駕駛」、「⁠未獲授權而取用運輸工具」、「⁠在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、⁠「販運危險藥物」、「管有適合於及擬用作吸食危險藥物的工具」及「⁠⁠藏有攻擊性武器」，目前正被警方扣查。據了解，涉案男子已經第二次被停牌。