高德黑工司機事件　警方再揭詐騙集團　拘3本地骨幹及2內地司機 (17:34)

早前有「高德地圖」網約車司機在荃灣載客，被乘客拍下影片，承認沒有香港身分證，警方調查揭發有詐騙集團安排司機用他人帳戶接單載客取酬，周三（13日）拘捕一名男子涉串謀詐騙。

新界北總區刑事部警司鄧翊几指，警方早前接獲市民報案，指透過網約車平台叫車，發現司機不熟路，並操不純正廣東話，懷疑司機在港非法工作，載客取酬。警員接報到場後，以「載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」拘捕涉案司機。鄧指，兩宗事件分別於大埔及九龍西發生，兩名內地司機早前被控以相關罪名，案件已進入司法程序。據了解，其中一名司機已被定罪，另一案件仍在審理。

新界北總區重案組第二隊繼續跟進。初步調查發現，有犯罪集團招攬內地司機來港非法載客取酬。警方過去兩日在屯門及落馬洲拘捕兩男一女本地人，介乎41至65歲，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「協助及教唆違反逗留條件」，3名被捕人相信為詐騙集團骨幹成員，現正被扣查。

調查顯示，犯罪集團涉嫌今年中開始招攬內地人來港載客取酬，集團會先安排內地司機來港申請有效的駕駛執照，其後，司機以訪客身份來港，再使用由集團成員登記的私家車及網約車平台帳號載客取酬。事成後，集團向司機分發現金酬勞。據悉司機與集團五五分賬。

鄧翊几指，涉案集團分工仔細明確，有成員負責車輛登記，集團名下同一個地址有18輛同款同型號的混能私家車登記，猶如一個車隊；另外，有成員充當平台戶口登記人，將名下的轉數快戶口、銀行戶口、電話號碼等用作平台戶口登記，其中有部分戶口懷疑利用偽造的香港身分證登記。

根據涉案網約車平台戶口登記程序，登記人需於應用程式上載香港永久居民身分證、香港駕駛執照、車輛保險文件及車輛正面照片，並同意用戶服務協議，當中列明戶口不得借用、租用、轉讓、售賣或以任何方式允許第三方使用，而司機本人及車輛均需與登記資料一致。

鄧翊几指，涉案犯罪集團實際上是聘用內地司機，用欺詐手段，包括偽造香港身分證等，瞞騙平台及乘客，從中圖利，罔顧道路使用者安全，一旦發生交通意外，乘客難以追究責任及賠償。警方目前仍在調查案件，不排除有更多人被捕，初步亦相信集團有成員於內地作接頭人。警方亦已聯絡相關涉案平台，了解可以如何堵塞漏洞。