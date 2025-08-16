明報新聞網
即時港聞

私院第二季錄3宗錯誤處方事故　養和78歲男病人被錯誤注射胰島素　涉養和港怡 (15:12)

衛生署昨公布，今年第二季收到私家醫院呈報3宗重要風險事件，據悉當中兩宗涉養和醫院，分別涉一名78歲男病人被錯誤注射一劑胰島素，一名76歲女病人獲配發錯誤劑量的抗凝血藥。兩病人情况穩定，衛生署稱已完成前述兩宗事件調查，指醫院未遵守實務守則要求。本報正向養和醫院查詢。

另外，衛生署還接獲一宗事件，涉及一名92歲男病人接受濃縮電解輸液注射時，輸液速度出錯，以及一宗日間醫療中心涉向一名59歲男病人注射錯誤的化療藥物，據悉分別涉港怡醫院及安健腫瘤治療中心。兩人情况穩定。衛生署正調查兩宗事件。

衛生署回覆稱，在收到通報後隨即跟進，並要求有關私營醫療機構於4星期內提交調查報告。有關私營醫療機構已向衛生署提交調查報告，並已採取改善措施，署方會繼續監察各醫療機構實施措施的情况。

港怡醫院指，一名92歲男病人自5月底因假性腸阻塞入住本院，留院接受支援性治療。至6月底，病人因血鉀濃度低於正常範圍，其主診醫生為病人處方氯化鉀注射液，護士按醫生處方將濃縮電解輸液稀釋，並使用儀器輸液，惟注射時間至原定一半時，輸液已完成。

港怡指，當時病人各項維生指數穩定，無出現任何症狀，同時護士通知主診醫生，並密切監察病人情况，醫生已立即向病人及其家屬解釋有關事件。院方已按指引向衛生署呈報，並提交調查報告，並已為醫護人員就覆核靜脈注射藥物方面提供額外培訓，院方將研究應用科技，進一步提升藥物注射的準確度。

相關字詞﹕醫療事故 私院 養和 港怡

