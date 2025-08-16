30歲裝修工涉冒充他人兒子詐騙260萬元　還押侯訊 (15:10)

被告程宇謙（30歲）報稱裝修工人。控方申請將案件押後9星期，以待警方進一步調查。控方反對被告保釋，被告沒有保釋申請。裁判官將案件押後至10月17日在觀塘裁判法院再訊，其間被告還押懲教看管。

控罪指，被告今年8月12日在觀塘區崇信街三家村渡輪碼頭假冒一名温國輝的兒子，聲稱因一宗交通意外案件被警方拘捕，需要港幣110萬元現金保釋，而不誠實地取得温的現金港幣110萬元，意圖永久剝奪其財產。

其餘3項控罪發生於今年8月13日。被告被控在長沙灣醐秀道10號美孚新邨第五期地下恆生銀行（美孚新邨蘭秀道分行）外，假冒楊少珍的兒子，聲稱因一宗襲擊案被警方拘捕，需要港幣30萬元現金保釋；另在紅磡旭日街海心公園外近順風街出口，假冒殷瑞卿的兒子，聲稱因一宗襲擊案被醫方拘捕，需要港幣100萬元現金保釋；以及在荃灣青山公路荃灣段174號至208號荃灣多層停車場大廈外的士站，假冒張龍珠的兒子，聲稱因一宗襲擊案件被警方拘捕，需要港幣20萬元現金保釋。