即時港聞

港鐵測試荃灣綫新信號系統 周日起試於非行車時段模擬繁忙時間運作 (14:18)

港鐵正陸續為4條市區線更換信號系統，港鐵今日(16日)表示，荃灣綫新信號系統的列車測試由去年6月開展至今，進展良好，明日(17日) 起將展開在非行車時間測試，模擬日間繁忙時段班次行車。港鐵形容，這是新信號系統投入服務前關鍵及必須的測試，意味信號系統測試在荃灣綫已進入後期階段，預計荃灣綫明年可用新信號系統。

港鐵表示，新信號系統將採用先進的「以通訊為本列車控制」 (CBTC) 技術，在6月起的測試中，工程團隊在部分晚上非行車時間，逐步增加測試列車數目及擴大測試範圍至全綫，以測試使用新信號系統的行車暢順度、停車準確度、車門與月台幕門的操作、乘客資訊顯示的運作，以及車務控制中心、車隊和車站的溝通協調等，並在過程中調校。

港鐵稱，團隊除進一步驗證新系統的實際運作表現及調整外，亦會準備之後的法定測試。新系統須符合相關監管要求，並獲相關政府部門確認運作安全及良好，才會投入服務。按現時進度，預計荃灣綫將於2026年使用新信號系統，其後荃灣綫會逐步更換市區線新列車，新信號系統及新列車結合可增加荃灣綫的實時監察及智慧功能，配合未來的營運需要。新信號系統其後會陸續在港島綫、觀塘綫及將軍澳綫投入服務，整項市區線信號系統更換工程預計於2029年完成。

港鐵續指，一直與居民及地區持份者保持溝通，並採取一切可行措施減低在非行車時間測試對沿綫居民可能帶來的影響，盡量安排在周日及假期等測試。港鐵同時亦已制定周詳計劃及應變方案，避免影響荃灣綫日常列車服務。

港鐵稱，信號系統是指揮鐵路運作的中樞，對維持高效率、安全和可靠服務至關重要，更換信號系統是龐大、複雜而高度精密的工程，正式使用系統前必須確保新系統的運作能通過嚴謹測試。

