明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

孫玉菡：政府不會強迫高才住在香港　認為「高才通」續簽率勝其他國家同類計劃 (11:42)

政府昨日公布高端人才通行證計劃續簽數字，截至上月底近1.4萬名來港高才簽證期滿，當中54%人申請續簽。勞福局長孫玉菡今日（16日）於商台《政經星期六》重申續簽率理想，強調計劃續簽率勝過其他國家同類計劃，並稱政府不會強迫高才必須住在香港，亦不劃線要求其留港日數。他又指不續簽有多重原因，部分人士達不到政府續簽要求。

孫玉菡表示，現時高才置業的比例較兩年前有明顯升幅，現時約7成人租用物業，13%自置物業，他強調單靠本地人口，新單位需求率一定會持續下跌，人才落戶香港是本地樓市穩定、租盤市場活躍、租金升高的重要因素。他強調，人才在港主要從事商貿、金融等行業，當中17%從事創科行業，比例較本地市民高，另本地創科人才增多。對於當中有三分一人不在港常住，他表示不少高才需要到海外出差，重要的是在本地找到合適工作，而非是否居住本地。

孫玉菡續指，高才年齡中位數是40歲及以下，低於香港人口中位數，補足本港勞動力，強調現時本港每年12萬人踏入65歲，只有6萬人進入22歲。全國政協副主席、前特首梁振英曾關注人才計劃人士到港為享受稅務優惠和本地市民福利，孫玉菡回應稱，高才通申請人需要2次續簽才能永居，而本地學生人數下降，受養人子女到港讀書能緩解。

相關字詞﹕孫玉菡 高才通 編輯推介

上 / 下一篇新聞