即日停止鑫鼎鑫供水政府辦公室 物流署： 未能信納履行合約 交警方調查 (11:33)

物流署因應近日取得有關鑫鼎鑫的營運資料，未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，遂決定根據合約條款由今日起暫停有關合約。物流署會繼續嚴肅跟進，以採取進一步行動，包括是否終止有關合約。物流署亦已將事件交予警方調查。

為確保飲用水的供應，物流署已安排屈臣氏集團（香港）有限公司在下星期內開始暫時為港島和部分離島政府辦公室供應其製造的「COOL清涼」品牌樽裝飲用水。

物流署一直持續監察政府辦公室樽裝飲用水供應商履行合約的情況，確保供應商按合約條款穩定供應符合指定技術規格的樽裝飲用水以確保飲用水安全。供應商須每兩個月提交由獨立認可實驗室發出的測試報告以證明其提供的飲用水符合技術規格要求，而物流署亦會在合約期內不時抽取飲用水樣本作測試。就此，物流署早前已抽驗政府辦公室樽裝飲用水，證實所有供應商提供的樽裝飲用水均符合樽裝飲用水安全標準。

因應原有合約屆滿，物流署於今年三月透過公開招標，揀選合適供應商為政府部門供應樽裝飲用水。中標的三間公司及按其標書供應的飲用水品牌資料如下：

[按此放大]