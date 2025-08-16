基孔肯雅熱｜謝展寰：倘兩周現逾3宗本地個案 政府設跨部門專責小組應對 (08:45)

本港今年累計錄得9宗輸入基孔肯雅熱個案，環境及生態局局長謝展寰今早在商台《政經星期六》表示，政府滅蚊措施與以往出現登革熱輸入個案相同，相信能控制基孔肯雅熱的爆發情況。他接受Now新聞台節目《大鳴大放》訪問則指，有信心防止大規模爆發，但本地個案出現風險必存在，政府會設三級應變機制，如兩周內有逾3宗本地個案，就會成立跨部門專責小組防控。

謝在《政經星期六》中指，入境本港的旅客數目多，預料輸入個案不斷增加，不能完全排除出現本地個案；上月政府已召開跨部門督導組會議，其中食環署成立19區跨部門滅蚊專組，當有輸入個案時便會立即到患者居所和逗留過的地方，進行滅蚊措施，平日亦會到公眾場所滅蚊。

另外，謝展寰在《大鳴大放》指，現時誘捕到的蚊暫時未發現基孔肯雅熱病毒，不過已有預案應付本地爆發，會以現有的登革熱三級應變機制部署防控，而有需要成立的跨部門的專責小組，會統籌全港整體的防蚊、滅蚊以及防疫，以及如何處理疫情處理、醫療人員的調配，政府需要為很多工作去準備。

他指為防止爆發，當局有研究更多滅蚊方法，包括在蚊子注入細菌類微生物降低繁殖能力，形容有關方法較適合本港使用，但料明年才能應用；其他地方應用方式例如滅蚊魚，由於本港池塘不多，則不適用。他又指增加了的防控工作透過內部人手調配處理，亦不需要很多新儀器，在政府財赤下，經費不會有很多問題。

