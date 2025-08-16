明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

基孔肯雅熱｜謝展寰：倘兩周現逾3宗本地個案 政府設跨部門專責小組應對 (08:45)

本港今年累計錄得9宗輸入基孔肯雅熱個案，環境及生態局局長謝展寰今早在商台《政經星期六》表示，政府滅蚊措施與以往出現登革熱輸入個案相同，相信能控制基孔肯雅熱的爆發情況。他接受Now新聞台節目《大鳴大放》訪問則指，有信心防止大規模爆發，但本地個案出現風險必存在，政府會設三級應變機制，如兩周內有逾3宗本地個案，就會成立跨部門專責小組防控。
謝在《政經星期六》中指，入境本港的旅客數目多，預料輸入個案不斷增加，不能完全排除出現本地個案；上月政府已召開跨部門督導組會議，其中食環署成立19區跨部門滅蚊專組，當有輸入個案時便會立即到患者居所和逗留過的地方，進行滅蚊措施，平日亦會到公眾場所滅蚊。
另外，謝展寰在《大鳴大放》指，現時誘捕到的蚊暫時未發現基孔肯雅熱病毒，不過已有預案應付本地爆發，會以現有的登革熱三級應變機制部署防控，而有需要成立的跨部門的專責小組，會統籌全港整體的防蚊、滅蚊以及防疫，以及如何處理疫情處理、醫療人員的調配，政府需要為很多工作去準備。
他指為防止爆發，當局有研究更多滅蚊方法，包括在蚊子注入細菌類微生物降低繁殖能力，形容有關方法較適合本港使用，但料明年才能應用；其他地方應用方式例如滅蚊魚，由於本港池塘不多，則不適用。他又指增加了的防控工作透過內部人手調配處理，亦不需要很多新儀器，在政府財赤下，經費不會有很多問題。
 

上 / 下一篇新聞