小蠔灣車廠致命工業意外　家屬質疑港鐵遲遲未交代詳情 (21:28)

記者今日傍晚在瑪嘉烈醫院了解事件，見到約8名港鐵職員在場，家屬情緒一度激動，事主阿姨稱：「我（姊姊）個仔依家死咗！大動脈斷咗......有師傅在場？師傅去咗邊？」，亦有家屬質疑：「你哋嚟做咩？咩都話唔知？我依家死咗個仔，你做人父母未？」，死者舅父亦不禁質問：「究竟件事點發生？有無人係車度？件事係點發生？你哋咩都唔知，嚟做乜？」

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到醫院協助家屬及了解事件，據她了解，事發時正值午膳時間，事主在工程車及牆身之間行過，工程車突然溜後，事主被夾住，下半身包括盆骨嚴重受傷，甚至出現大動脈撕裂。蕭引述家屬指，在醫院等候幾個小時，但港鐵遲遲不願交代事件始末，做法不理想。蕭續指，明白港鐵需要時間詳細調查，但起碼要交代當時工程車上有無人、為何會溜後、工程車及牆身之間是不是工人必經之路，以及救援情況等，蕭認為公開交代才能減少同類意外發生的機會。

蕭引述事主家人說，事主去年9月入職港鐵公司，擔任學徒，工作負責維修車輛，是畢業後第一份工作。目前事主母親非常傷心，家人對港鐵的態度亦感到失望，之後如何跟進處理，有待家屬與港鐵開會進一步商討。另外，據了解，事主為家中孻仔，與父母同住，另有兄、姊已出身。