廿歲港鐵學徒小蠔灣車廠遭工程車溜後撞斃　港鐵：事主外出用膳時捱撞　起因待查 (20:53)

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，今次意外離世同事於去年9月入職，一直在機車維修組工作，涉事車輛屬運載工程車，已即時停用。她交代事發情况指，今午約12時，該名同事於小蠔灣車廠維修車間完成工作，外出吃飯時被工程車撞倒，其他在場同事即時提供協助，由消防及救護員送院，惟該員工於今晚離世。

李表示，港鐵一直以安全為首要任務，在車廠範圍工作，作業有既定規定程序，十分重視今次事件，將詳細調查事件成因，並配合相關政府部門調查。她稱向家屬致以最深切慰問，會提供最適切協助，並公司小組支援其他同事情緒。

被問到涉事工程車當時狀態為平衡或移動等，李表示正進行多方面蒐證，包括附近閉路電視、現場環境、工程車運作和同事口供亦為調查一部分，形容正「日以繼夜」調查。至於有否違反指引，李表示車廠範圍工作有規定和指引，事件成因有待調查。