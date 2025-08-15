腫瘤專科醫生被指不按說明書處方標靶藥　家屬投訴醫委會不果　申司法覆核被駁回 (19:17)

本案死者為順龍控股創辦人朱振民之母董愛玉，司法覆核申請人是董的孫兒朱國耀(音譯)，答辯方為醫委會初步偵訊委員會，張文龍被列為有利害關係方。根據判辭，死者於2007年患肝細胞癌，其後兩度接受手術，惟於2009年復發，更在3年後另確診非小細胞肺癌。張文龍曾以標靶藥Sorafenib及Sunitinib等藥物治療，其中Sunitinib被指當時仍處於研究階段，最終死者於2013年去世。死者家屬曾向醫委會投訴張文龍，但醫委會初步偵訊委員會拒絕受理，死者孫兒終提出本覆核，要求撤銷委員會的決定。

申請方質疑，醫委會初步偵訊委員會未有向醫委會提及一些問題，包括張文龍在未獲同意下以「off-label（仿單標示外使用）」形式處方Sunitinib，又質疑Sunitinib「療效低、毒性大」。法官高浩文分析，根據2012年8月的同意書，死者毋庸置疑同意處方Sunitinib，同意書更提及張文龍曾向死者表示，可隨時停止接受Sunitinib。高浩文並接納答辯方指，當時醫生毋須就不按說明書處方藥物，向死者明確解釋。

此外，高浩文提到，雖然死者曾產生毒性相關不良反應，但難以斷定有關情況是Sunitinib抑或Sorafenib引起，最終裁定申請方理據無一成立，駁回覆核。高浩文於判辭提及，本司法覆核或許源自「可以理解的悲痛」；惟不幸的結果是，與死者家屬份屬朋友的張文龍，在死者身患絕症、壽命比預期長等情況下，職業操守受多次攻擊。