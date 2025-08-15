明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

腫瘤專科醫生被指不按說明書處方標靶藥　家屬投訴醫委會不果　申司法覆核被駁回 (19:17)

曾為已故影星梅艷芳主診的腫瘤專科醫生張文龍，被指十多年前在未經同意下，不按藥物說明書向癌症病人處方一種尚在研究階段的標靶藥，最終病人死亡。死者家屬其後向醫委會投訴被拒，家屬遂進一步申請司法覆核，尋求推翻有關決定。法官今（15日）頒判辭指，張文龍獲死者同意處方涉案標靶藥，又接納答辯方稱，於涉案時段，醫生毋須就不按說明書處方藥物向病人明確解釋，最終裁定家屬方敗訴，須向張支付訟費。

本案死者為順龍控股創辦人朱振民之母董愛玉，司法覆核申請人是董的孫兒朱國耀(音譯)，答辯方為醫委會初步偵訊委員會，張文龍被列為有利害關係方。根據判辭，死者於2007年患肝細胞癌，其後兩度接受手術，惟於2009年復發，更在3年後另確診非小細胞肺癌。張文龍曾以標靶藥Sorafenib及Sunitinib等藥物治療，其中Sunitinib被指當時仍處於研究階段，最終死者於2013年去世。死者家屬曾向醫委會投訴張文龍，但醫委會初步偵訊委員會拒絕受理，死者孫兒終提出本覆核，要求撤銷委員會的決定。

申請方質疑，醫委會初步偵訊委員會未有向醫委會提及一些問題，包括張文龍在未獲同意下以「off-label（仿單標示外使用）」形式處方Sunitinib，又質疑Sunitinib「療效低、毒性大」。法官高浩文分析，根據2012年8月的同意書，死者毋庸置疑同意處方Sunitinib，同意書更提及張文龍曾向死者表示，可隨時停止接受Sunitinib。高浩文並接納答辯方指，當時醫生毋須就不按說明書處方藥物，向死者明確解釋。

此外，高浩文提到，雖然死者曾產生毒性相關不良反應，但難以斷定有關情況是Sunitinib抑或Sorafenib引起，最終裁定申請方理據無一成立，駁回覆核。高浩文於判辭提及，本司法覆核或許源自「可以理解的悲痛」；惟不幸的結果是，與死者家屬份屬朋友的張文龍，在死者身患絕症、壽命比預期長等情況下，職業操守受多次攻擊。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞