西醫蔡淑梅被控濫發「免針紙」　控方擬呈被告9年前網台節目片段　辯方質疑無關案情 (18:23)

控方專家證人譚務成今繼續作供，指病人不敢打針一般並非因為恐懼症（phobia），而是因為思想錯亂（thinking disorder），後者只是精神病症狀，不構成疾病。譚引述醫生誓辭指，醫生執業非為金錢私利，要以病人為重，「憑醫德和良心做人」。

控方舉證步入尾聲，控辯雙方處理多項證據爭議。辯方資深大律師蔡維邦表示，剛知道控方要求呈上蔡淑梅參與網台節目的YouTube片段，斥控方延遲披露證據，反對將片段呈堂。辯方稱，蔡淑梅僅以醫生身分講解接種疫苗的影響，無在節目提及新冠疫情、復必泰、科興等字眼，內容與案件無關。

辯方表示，節目開首包含一些政治標語，蔡淑梅亦有「當笑話講講」政治宣言，惟本案不是審判任何人的政治取向，「單案完全同政治無關，仲要講緊2016年𠻹」，將片段呈堂或造成偏見。辯方要求控方交代，是哪一名警員或律政司人員在網上發現片段，讓辯方考慮取證是否妥當，否則構成濫權。

控方高級檢控官吳加悅回應，蔡淑梅擬自辯作供，所以控方提早披露用於盤問蔡的材料，「唔想佢taken by surprise（措手不及）」，不涉及延遲披露或隱瞞證據。控方表示，蔡淑梅是該網台節目主持，節目主題為「疫苗神話」，蔡講述對政府要求市民打疫苗的意見，言論與案相關。在法官提問下，控方確認2016年未出現新冠疫情。法官押後至下周一（18日）處理相關爭議。