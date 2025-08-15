截至上月底1.3萬人高才通簽證到期　54%人申續簽大部分獲批　孫玉菡：符合預期 (18:00)

勞福局今日公布高才通計劃續簽數據，截至今年7月底，共有13678名高才的逗留期限屆滿，當中7394人提交續簽申請，續簽申請率為54%。按高才通三類簽證劃分，「A類」即全年收入250萬元以上者，續簽申請率為77%；「B類」即「百強大學」畢業、具至少3年工作經驗者，續簽申請率為50%；「C類」即「百強大學」畢業、惟少於3年工作經驗者，續簽申請率最低，約40%。另有2305名高才簽證即將到期，提早申請續簽。

95%高才來自內地

就續簽申請人國籍，孫玉菡稱與高才通計劃整體比例相若，約95%來自內地、其餘5%來自其他國家。至於續簽獲批率，政府至今處理9044宗續簽申請，當中8511宗獲批，獲批率約94%。政府表示，續簽不獲批准的原因包括提交資料不完整、未有應要求補交資料、撤回申請等。

孫玉菡表示，續簽申請率符合預期，與英國同類計劃的數字亦相若。他分析，「A類」高才「搵錢能力強」，而「B類」高才亦具有一定工作經驗，反觀「C類」高才大多是新畢業生，因此申請率較低。

入境處助理處長（簽證及政策）翁榮楨稱續簽申請審批嚴謹，會審視申請人的收入證明和繳稅紀錄，更會到高才工作的公司突擊檢查。孫玉菡說，當局對於在香港開設公司的高才審批「特別緊」，確保業務堅實，才會批准續簽。

孫玉菡：高才子女入學不會增加公帑開支 買校服、補習等貢獻經濟

前特首梁振英近日連番開腔質疑人才政策，孫玉菡重申本港人力缺口在眼前，引入人才是大方向，稱高才通計劃為本港帶來氫能專家、AI數據專家等人才，有助本港多元化發展。他表示，由於高才通計劃容許人才先來港、再求職，所以把關嚴格，並指高才要通過兩次續簽申請，才合資格申請永久性居民身分。

高才子女來港讀書，孫玉菡稱他們佔整體學生比例仍是少數，最重要有遵從規定。他指目前適齡學童人口下跌，高才子女入學不會增加公帑開支，謂他們亦貢獻經濟活動，如補習、購買校服、乘坐校巴等。

政府數字顯示，成功續簽高才的月薪中位數約4萬元，收入最高的四分之一的高才，月薪達8萬元，收入最高1%高才月薪更有30萬元；另一邊廂，約40%獲批續簽高才月入介乎2萬元至4萬元，約5%的月入低於2萬元。孫玉菡指，後者多屬「C類」高才，解釋部分行業起薪點較低，如會計、大學研究助理等。

申請續簽高才最多人從事商業及貿易，約佔23%，其次包括金融服務、創新科技、保險及經紀服務，分別佔19%、17%、11%。孫玉菡表示按續簽申請數字評估，高才通計劃下來港人才帶動本港GDP增長1.2%，每年經濟貢獻約340億元。

