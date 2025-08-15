七旬翁墮「保釋金」騙案失畢生積蓄逾百萬元　警拘4人包括一名15歲男童 (17:00)

警方於周二（12日），接獲一名71歲男子報案，指當日較早時收到騙徒電話，對方冒認是他的兒子，指因涉及刑事案被捕，要求他提交保釋金，事主不虞有詐，將合共110萬現金分兩次交給騙徒，事主其後致電兒子始知受騙。據了解，事主將畢生積蓄全存放在寓所內，全數取出交給騙徒。

觀塘警區刑事部接手調查案件，翌日（13日）在元朗拘捕一名涉案30歲男子，經翻查大量閉路電視片段，發現被捕男子與葵青、荃灣及紅磡另外3宗同類騙案有關。4名事主年齡介乎55至90歲，合共損失260萬元。

警方亦於周三及周五（15日）拘捕一名男童、一名本地男子及一名持雙程證内地男子，年齡15至33歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方相信屬同一個犯罪集團，負責上門收取騙款。其中15歲男童仍在學，他在網上被招攬，收取日薪500元至1000元報酬犯案，他們正被扣留調查。

觀塘警區刑事總督察鄧子軒指，犯罪集團首先要求事主交出少量「保釋金」，令事主降低戒心，當交出後隨即表示不足，要求再交出數十萬，甚至過百萬現金。

警方強烈譴責騙徒招攬未成年人參與罪行，同時向年邁事主下手，長者因此而失去畢生積蓄。重申，「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高可被判監禁10年。