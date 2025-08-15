明報新聞網
即時港聞

反恐第二案　法官開始引導陪審團　稱爭議之一屬各被告身分辨認 (16:31)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸。法官今日（15日）在高院開始引導陪審團，提醒陪審團勿受情感影響判決，亦不能就首被告參與2019年社會事件等行為，便推論他是有罪。法官指案中其中一個爭議是各被告的身份辨認，陪審團可對比各被告的外貌與聲線，判斷他們是否閉路電視片段及涉案Tg群組內人士。

據控辯雙方不爭議的事實，本案涉及2020年1月27日明愛醫院、2月2日羅湖港鐵站車廂，及3月8日將軍澳設祭壇，共3次爆炸事件。

法官陳仲衡引導9人陪審團作出裁決，指陪審團須依從法官的法律指引，就事實作出裁斷；控方須要就控罪舉證至毫無合理疑點，陪審團方能裁定被告罪成。辯方早前向陪審團提及「寧縱毋枉」，惟陳官澄清觀念，指「令無辜者有罪」及「讓有罪者無罪」同樣使人憎惡，只是前者更需警惕而已。

陳官著陪審團勿受情感影響判決，即使他們在2019至2020年間社會事件中有個人立場，可能出現情緒反應，或對於爆炸事件感到憤慨，亦不能任由情感作出判決。陳官提及，首被告何卓為在2019年間曾爬渠入理大、參與「家長車」接送暴動人士及分發物資，及在租用單位內無牌管有化學品及爆竹。惟以上屬於不被起訴行為，陪審團不能憑此推論何必然有罪。

陳官續指，雖然有警員就辨認被告方面給予證供，但仍有可能出錯，陪審員可將被告被捕後照片，比對涉案閉路電視片段；陪審員亦可對比被告在錄影會面時的聲線，判斷他們是否控方所指控在Tg群組內發言的人士。陳官提及，首被告何卓為與第四被告張家俊均有作供，惟涉及針對其他被告的證供只有受到盤問，陪審員才能納入考慮。

反恐條例

