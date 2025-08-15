明報新聞網
即時港聞

違富戶政策被收公屋　六旬婦稱不知女兒持物業　申司法覆核敗訴 (16:11)

六旬婦人與女兒入住葵芳邨單位多年。去年房委會揭發女兒名下擁有一個私人物業，違反「富戶政策」，勒令收回公屋，其後上訴委員會駁回母女的上訴。婦人早前向高院提出司法覆核，要求推翻上訴委員會的決定。法官今日（15日）頒下判辭，裁定申請人敗訴，更指申請人明知女兒婚後搬出單位，仍申報為合資格租戶，女兒積極維持假象，自稱未婚。法官斷言在此情况下，假如申請人能夠勝訴，法庭也不會向母女施予任何酌情救濟。

司法覆核的申請人為麥麗華（現66歲）；擬答辯人為房委會及上訴委員會（房屋）。根據判辭，麥與女兒張嘉欣2005年入住葵芳邨。2009年，張結婚及搬出單位，但仍保留戶籍。房署2015年曾考慮將母女調遷細單位，但張報稱未婚。張2019年購入一個私人物業，其後在2020年至2024年間3度申報沒有擁有住宅物業，至去年被揭虛假申報，房署決定終止租約。

事後母女向上訴委員會提出上訴，聲稱張是該物業的受託人，實益擁有人是張的丈夫，如此安排是為規避「非首置」的丈夫需支付額外印花稅。惟上訴委員會於聆訊指，張未能提供法律文件以佐證說法，故駁回上訴。

判辭指，其後麥提出司法覆核，理由是上訴委員會錯誤裁定張不是代夫持有物業，且麥對於張虛報資產一事並不知情。法官高浩文認為上述理由並非合理且可供爭辯，指申報目的是為合理分配公屋資源，而申報表已清楚列明要求；雖然麥稱該物業用作投資，並非女兒的婚姻財產，但高官指該物業被出租，張能夠從丈夫身上享受租金得益。高官駁回司法覆核的申請。

高官在考慮是否能施行酌情權時，提及母女作出申報時，示意兩人仍是合資格租戶。惟實際上，張早年搬到丈夫名下的私人物業居住，不再具有住公屋資格，更積極維持假象，包括報稱未婚。高官直指，假如麥在司法覆核獲勝，法庭也決不施行酌情權。法庭另頒令申請人須支付訟費。

相關字詞﹕公屋 法庭 司法覆核

