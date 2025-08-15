入境處拘165名黑工及僱主　涉裝修、洗碗、外賣員　稱未見非法勞工問題惡化將續打擊 (16:09)

李烱超說，針對裝修業的專項行動中，入境處調查人員在全港多區的私人屋苑、新入伙屋苑、裝修中的商舖採取行動，包括昨日洗樓式搜查九龍區一個大型私人屋苑5座大廈共27個裝修單位，並在5個單位中拘捕共10人。各專項行動共拘捕28名非法勞工及8名涉嫌聘用非法勞工的僱主，所有黑工均為內地男居民、年齡介乎27歲至55歲，當中27人以旅客身分入境，1人為輸入勞工。他們被截獲時正從事度尺、油漆、水電、傢俬裝嵌及單位清潔等服務，調查發現日薪每日約300至500港元，會以現金出糧；被捕僱主則包括涉案單位戶主、裝修工程判頭及裝修公司負責人。

針對飲食業的專項行動共拘捕40名非法勞工，包括17男23女，分別從事洗碗員、廚房雜工、樓面侍應及外賣速遞員；處方亦拘捕22名涉案僱主，包括10男12女，年齡介乎34至63歲。李烱超指，其中一項專項行動昨日下午至晚上在港島、九龍區進行，調查人員突擊巡查多間食肆，並在其中2間連鎖式經營酒樓、1間餐廳，拘捕9名來自內地的洗碗工等及2名僱主。至於針對物流及清潔業的行動當中，入境處共拘捕41名非法勞工，年齡介乎20至56歲；同時拘捕24名涉案僱主。

被問到香港四個裝修業商會稱社交平台小紅書等成為聘請黑工的其中一個途徑，處方會否加強在社交平台上相關打擊行動，李烱超表示，入境處正觀察有關行為，稱留意到社交平台上有關非法勞工宣傳越趨隱蔽，不過他指出處方有辦法追查，會積極採取執法行動。

對於內地網約車平台「高德地圖」疑有黑工司機，入境處會否加強在不同行業的打擊黑工行動，李稱，處方知道有不同類型的非法勞工存在，會與各執法部門保持緊密聯繫、作情報交流，並採取相應行動打擊非法勞工。