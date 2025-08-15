城大研究：五成五香港詐騙案受害者損失逾10萬元　比例高於內地台灣 (15:27)

城大人文社會科學院媒體與傳播系系主任、講座教授黃懿慧及其研究團隊，近日展開一項橫跨三地的電訊網絡詐騙調查，涵蓋逾4000名受訪者，發現三地均有逾95%的受訪者曾接觸詐騙信息，又稱本港有研究生學歷者更容易受騙，當中又以女性比例較高。黃強調，今次香港調查中有1506名人士受訪，當中絕大部分為香港永久居民，僅有10名受訪研究生是內地在港留學生，認為足以反映本地情况。

黃懿慧指出，市民在接觸詐騙信息到受騙分為三個階段——接觸詐騙信息、回應受詐騙信息、遭受金錢損失。在首個階段，數碼媒體是詐騙信息的重要渠道，而本港在數碼媒體上詐騙信息的比例明顯高於反詐信息，她引述研究結果指，香港有五成受訪者曾反映在數碼媒體上接觸到詐騙信息，卻僅有四成受訪者指曾在同一渠道接觸到反詐信息。

黃懿慧續指，在對可疑信息作出回覆的受訪者中，僅有35.4%的香港受訪者會主動報警或求助，而內地、台灣均有過半數受訪者有主動報警或求助的行為。她稱，在回覆騙徒信息後，與詐騙者互動的時間長短亦會影響受騙機率，其中本港受訪者在與騙徒互動的第3至6個月內，受騙機率最大。黃呼籲政府及有關部門制訂應對策略，教導民眾在此時點前及早終止與騙徒的互動、並聯絡警方。