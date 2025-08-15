明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

城大研究：五成五香港詐騙案受害者損失逾10萬元　比例高於內地台灣 (15:27)

香港城市大學研究團隊一項橫跨內地、台灣和香港三地的研究發現，香港詐騙案的受害者金錢損失數額在三地中較高，有約五成五的受害者損失超過10萬港元，比例遠高於台灣的18.9%和內地的39.7%。研究亦發現，香港市民在面對與金融相關的騙局時最容易受騙，易墮入含限時優惠、「手快有手慢無」等情境的虛假網絡投資理財類騙局。

城大人文社會科學院媒體與傳播系系主任、講座教授黃懿慧及其研究團隊，近日展開一項橫跨三地的電訊網絡詐騙調查，涵蓋逾4000名受訪者，發現三地均有逾95%的受訪者曾接觸詐騙信息，又稱本港有研究生學歷者更容易受騙，當中又以女性比例較高。黃強調，今次香港調查中有1506名人士受訪，當中絕大部分為香港永久居民，僅有10名受訪研究生是內地在港留學生，認為足以反映本地情况。

黃懿慧指出，市民在接觸詐騙信息到受騙分為三個階段——接觸詐騙信息、回應受詐騙信息、遭受金錢損失。在首個階段，數碼媒體是詐騙信息的重要渠道，而本港在數碼媒體上詐騙信息的比例明顯高於反詐信息，她引述研究結果指，香港有五成受訪者曾反映在數碼媒體上接觸到詐騙信息，卻僅有四成受訪者指曾在同一渠道接觸到反詐信息。

黃懿慧續指，在對可疑信息作出回覆的受訪者中，僅有35.4%的香港受訪者會主動報警或求助，而內地、台灣均有過半數受訪者有主動報警或求助的行為。她稱，在回覆騙徒信息後，與詐騙者互動的時間長短亦會影響受騙機率，其中本港受訪者在與騙徒互動的第3至6個月內，受騙機率最大。黃呼籲政府及有關部門制訂應對策略，教導民眾在此時點前及早終止與騙徒的互動、並聯絡警方。

 

相關字詞﹕詐騙 編輯推介

上 / 下一篇新聞