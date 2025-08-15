明報新聞網
即時港聞

應對網約車黑工　高德：要求合作車行引入人臉辨識　實時核查用戶投訴 (15:13)

有市民周一（11日）以「高德地圖」召網約車，發現司機只懂說普通話，並承認無香港身分證及車輛由「老闆」提供。警方接獲報案調查後，揭發有詐騙集團安排司機用他人帳戶接單載客取酬，前日拘捕一名男子涉嫌串謀詐騙。高德地圖今日（15日）表示，高度重視事件並深刻理解市民擔憂，正積極配合警方調查，又指已升級平台管理制度，包括督促和協助合作車行引入人臉辨識、設備ID綁定等，以準確識別駕駛者身份，另亦會針對用戶投訴與合作車行實時核查，即時將涉及違規行為的駕駛者帳號「下線」。

高德指，針對冒名載客等罔顧道路使用者安全情况，已改善平台管理制度，除引入人臉辨識及針對投訴進行實時核查外，亦會要求合作車行設立並嚴格執行司機抽檢制度，定期開展全面風險檢查，同時會制定更嚴謹安全管理細則，確保所有合作車行遵循最高安全標準，從源頭上預防和杜絕違規行為。高德重申對任何違法行為零容忍，將督促合作車行合法合規經營，配合警方調查共同打擊任何危害行業健康發展的不法行為。

警方前日拘捕一名53歲本地男子，涉嫌串謀詐騙正被扣查，警方相信他提供資料予詐騙集團登記網約車司機帳戶，調查後初步相信集團透過收集不同人開設的平台網上戶口，安排不同司機接單載客取酬，集團從中賺取佣金獲利，但司機實際上是否合資格無從得知。警方正追緝3名詐騙集團成員，包括涉案司機、車主及骨幹成員。警方今日（15日）指，該名53歲本地男子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。
 

