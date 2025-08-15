應對網約車黑工　高德：要求合作車行引入人臉辨識　實時核查用戶投訴 (15:13)

高德指，針對冒名載客等罔顧道路使用者安全情况，已改善平台管理制度，除引入人臉辨識及針對投訴進行實時核查外，亦會要求合作車行設立並嚴格執行司機抽檢制度，定期開展全面風險檢查，同時會制定更嚴謹安全管理細則，確保所有合作車行遵循最高安全標準，從源頭上預防和杜絕違規行為。高德重申對任何違法行為零容忍，將督促合作車行合法合規經營，配合警方調查共同打擊任何危害行業健康發展的不法行為。

警方前日拘捕一名53歲本地男子，涉嫌串謀詐騙正被扣查，警方相信他提供資料予詐騙集團登記網約車司機帳戶，調查後初步相信集團透過收集不同人開設的平台網上戶口，安排不同司機接單載客取酬，集團從中賺取佣金獲利，但司機實際上是否合資格無從得知。警方正追緝3名詐騙集團成員，包括涉案司機、車主及骨幹成員。警方今日（15日）指，該名53歲本地男子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

