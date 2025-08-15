國泰今明兩日共取消22班航班　稱受極端天氣影響 (20:28)

國泰航空今日(15日)指，由於香港昨日受極端天氣持續影響，今明兩日將合共取消22班航班，涉及上海浦東、南京、廈門、新加坡、曼谷、金邊、吉隆坡、馬尼拉、名古屋和仁川10個航點，其中今日取消13班航班，明日取消9班。國泰稱對受影響顧客深表歉意，並為他們安排其他替代航班或退款。
國泰指，昨日的極端天氣，包括黑色暴雨及紅色閃電警告，導致機場的航務運作長時間停頓。惡劣天氣亦影響空中交通管制，不少往返香港的航班出現長時間延誤，多架航機及機組人員的執勤受到影響，並需要在外站過夜停留。
國泰指正通知所有受影響顧客，以確保他們掌握最新資訊，國泰航空其他航班如常運作，但可能出現延誤，提醒顧客前往機場前瀏覽國泰航空網站。國泰指正全力以赴，務求盡快及安全地恢復正常航班運作。
8月15日（今日）取消航班
- CX725/724 HKG-KUL-HKG
- CX356/357 HKG-NKG-HKG
- CX655/600 HKG-PNH-HKG
- CX903/902 HKG-MNL-HKG
- CX978/979 HKG-XMN-HKG
- CX617 HKG-BKK
- CX711 HKG-SIN
- CX362 HKG-PVG
8月16日（明日）取消航班
- CX361 PVG-HKG
- CX658 SIN-HKG
- CX700 BKK-HKG
- CX536/539 HKG-NGO-HKG
- CX418/419 HKG-ICN-HKG
- CX755/754 HKG-BKK-HKG
運輸及物流局和民航處關注國泰取消部分航班。民航處已要求國泰航空盡快向受影響乘客清晰交代航班整合後的相關安排，並及早通知乘客，包括按機票條款提供退款或合適替代安排，務求盡量減少對乘客造成的不便。民航處亦已安排與國泰航空管理層會面，要求國泰優化人手配置及極端天氣應變機制，務求日後在極端天氣下，將航班影響減至最低，確保為乘客提供穩定可靠的服務。