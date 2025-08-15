大熊貓龍鳳胎加加及得得一歲生日　海洋公園辦生日派對　播紀錄片預告 (13:41)

大熊貓護理員於分享環節中表示，加加及得得的體重已經超過30公斤，每日都有些不同變化，牠們亦準備好進食固體食物，又會學習媽媽盈盈去拿取竹葉，並可成功找到竹葉纖維。護理員已開始安排牠們進食細條狀的紅蘿蔔及竹筍，幫助適應固體食物。

護理員又稱兩姊弟的性格分別越來越明顯，其中「家姐」較獨立，會自己跑到想去的地方及自行玩耍，面對新環境時較小心；「細佬」比較「痴人」，與盈盈互動較多，亦會追逐護理員，當見到水池時就會直接跑進去玩耍。

文化體育及旅遊局長羅淑佩致辭時說，相信過去一年，市民見證着加加和得得「暴風式」成長，感到無比喜悅與感動，但同時亦又捨不得，就像父母一樣，「看着牠們，是否大得有點太快了！」她又說，龍鳳胎的誕生展現香港與國家在科研、保育及教育方面的緊密合作成果，也讓市民更加了解並認同國家的保育工作。

海洋公園主席龐建貽認為，龍鳳胎是「生命的奇蹟」，亦是園方保育的成果，提醒公眾保護自然生態及稀有物種的重要性。他透露，園方將大熊貓寶寶成長片段、護理團隊克服挑戰等的心路歷程製作成紀錄片，正式上映日期稍後公布。