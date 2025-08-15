明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大熊貓龍鳳胎加加及得得一歲生日　海洋公園辦生日派對　播紀錄片預告 (13:41)

大熊貓龍鳳胎「加加」及「得得」今日（15日）滿一歲，香港海洋公園今早舉行生日派對慶祝，並邀請與龍鳳胎同年同月同日出生的小朋友參加。海洋公園亦首次公開關於一對大熊貓寶寶成長的紀錄片預告。

大熊貓護理員於分享環節中表示，加加及得得的體重已經超過30公斤，每日都有些不同變化，牠們亦準備好進食固體食物，又會學習媽媽盈盈去拿取竹葉，並可成功找到竹葉纖維。護理員已開始安排牠們進食細條狀的紅蘿蔔及竹筍，幫助適應固體食物。

護理員又稱兩姊弟的性格分別越來越明顯，其中「家姐」較獨立，會自己跑到想去的地方及自行玩耍，面對新環境時較小心；「細佬」比較「痴人」，與盈盈互動較多，亦會追逐護理員，當見到水池時就會直接跑進去玩耍。

文化體育及旅遊局長羅淑佩致辭時說，相信過去一年，市民見證着加加和得得「暴風式」成長，感到無比喜悅與感動，但同時亦又捨不得，就像父母一樣，「看着牠們，是否大得有點太快了！」她又說，龍鳳胎的誕生展現香港與國家在科研、保育及教育方面的緊密合作成果，也讓市民更加了解並認同國家的保育工作。

海洋公園主席龐建貽認為，龍鳳胎是「生命的奇蹟」，亦是園方保育的成果，提醒公眾保護自然生態及稀有物種的重要性。他透露，園方將大熊貓寶寶成長片段、護理團隊克服挑戰等的心路歷程製作成紀錄片，正式上映日期稍後公布。

相關字詞﹕大熊貓 加加 得得 海洋公園 編輯推介

上 / 下一篇新聞