小蠔灣港鐵車廠工程車撞斃20歲學徒男工　勞工處調查 (18:52)

港鐵回覆本報查詢指，對於今午小蠔灣車廠意外，導致一名同事身亡，港鐵深感哀痛。事發後車廠的相關工作範圍已即時停止運作，港鐵會聯同相關政府部門徹查事件。港鐵向家屬致以深切慰問，將盡力為家屬提供所需協助。



據警方初步調查，男傷者姓林20歲，為港鐵學徒，據悉，現場為工程車維修區，他在一輛56米長工程車尾，約2.5呎罅隙經過時，工程車突然溜後，林被撞夾埋牆身，其同事見狀將工程車移開，林腹部及腳部嚴重受傷，昏迷送院搶救，最終不治。事主家人、港鐵職員及港鐵工會人員於醫院跟進及處理事件。

工權會指，20歲死者姓林，去年9月起任職港鐵學徒。工權會引述消息指，事主事發時被工程車溜後撞向牆身，腰盤及左大腿重創。工權會已派人到醫院陪伴家屬，將繼續跟進及提供適切協助。工權會又指，港鐵由中午事發至今仍未向死者親人交代事件經過，家屬對港鐵態度感到失望，認為嚴重意外反映工作環境安全出現問題及有疏忽，會就事件追究責任。