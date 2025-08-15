社區牙科支援計劃明年起擴大範圍　增洗牙、杜牙根及鑲假牙　無家者可接受服務 (12:45)

明年一月一日新增的服務，包括洗牙、杜牙根、移除牙橋或牙冠及鑲配活動假牙。受惠對象新增3項，包括社署照與服務券第二級別長者、醫管局醫療費用全數及部分減免病人、以及無家者。

病人可以每180日申請一次補牙及拔牙以外，杜牙根可每365天進行一次，洗牙及杜牙根每次及每顆牙齒收50元，行政費政府資助。

鑲配活動假牙方面每名參加者可接受最多兩次服務，每次需相隔五年或以上。另增設條件，鑲配活動假牙只提供予剩餘少於20顆牙齒的合資格人士，並獲牙醫評定為進食及咀嚼困難符合減免機制每上顎及下顎收500元，非合資格人士收1000元。

另外計劃將受惠對象擴至無家者，透過非政府組織現有無家者網絡，讓無家者即使未能符合經濟證明，由註冊社工作出證明並轉介參加支援計劃，當局稱已聯繫約10個非政府機構。

