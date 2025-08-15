七旬元朗原居民套丁認詐騙判緩刑　官：考慮被告患第四期肺癌 (12:25)

被告為梁錦益（74歲，退休人士）。辯方引述醫生發出的信件指，被告確診第四期肺癌。辯方求情指，考慮到被告有招認、主動與廉署合作、被告年齡及身體狀況、他在案件中的參與程度、被告的獲益、案件有拖延，認為本案涉及特殊因素，希望法庭考慮判處被告緩刑。

覃官說：「冇得再犯㗎啦，加上？」辯方指：「冇錯。」覃官稱，控罪相當嚴重，法庭須判處具阻嚇性的刑罰，令公眾知道該犯罪行為是錯誤的。覃官續指，其他被告都被判監，本案被告被判監亦是合理及有必要，但同時考慮到被告的身體狀況、被告與控方合作、案件有拖延，決定以18個月為量刑起點，經認罪扣減以及酌情減刑兩個月後，判處被告監禁10個月，緩刑3年。覃官最後對被告說：「今次以人道立場處理，希望你珍惜呢個機會啦。」

案情指，梁錦益於2006年6月向地政總署申請在元朗水蕉新村興建一幢丁屋自用，地政總署其後向他批出興建丁屋的建屋牌照。廉署後來接獲貪污投訴，發現於1991年11月開始，不同人士包括梁，申請於水蕉新村興建丁屋。該等丁屋最終由一個發展商以私人屋苑的形式向公眾出售，發展商賺取逾10億元，而梁申請興建的丁屋於2015年售出。