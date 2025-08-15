明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案延至下周一結案　黎智英獄中曾感心悸將戴便攜式心電圖監測儀出庭 (12:13)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，案件今（15日）在西九龍法院（借代高等法院）結案陳辭。辯方申請黎在陳辭階段毋需到法院，指黎在獄中曾感心悸，幾乎「暈倒」(collapsing)，又指到法院會使他疲累。法官強調關注黎的健康，惟陳辭亦是審訊一部分，拒絕辯方申請。法官同時把案件押後至周一，待懲教署向黎提供藥物和準備便攜式心電圖監測儀，讓他出庭時配戴。

黎智英（77歲）今身穿白色風衣、戴上黑色粗框眼鏡，由4名懲教人員押解到被告欄應訊，庭上所見，黎的面型比5個月前略顯瘦削。法庭先處理《蘋果》公司一方重啟案情的申請，代表大律師王國豪呈遞控辯雙方承認事實，當中提到本案第四被告蘋果日報互聯網有限公司沒有刑事定罪紀錄。

及後，庭上處理黎智英在結案陳辭階段毋需到庭的申請。法官杜麗冰表示，得悉控辯雙方曾就黎的健康狀況溝通，荔枝角收押所的醫療團隊於8月7日為黎進行抽血及心電圖檢查，當時無發現異常，但建議進一步作動態心電圖監測。

辯方資深大律師彭耀鴻補充，黎曾在獄中感到心悸，亦有幾乎「倒下」的感覺，此情況尤其在他疲累時發生，而到庭應訊正正會令他感疲累，黎不想自身狀況影響聆訊進行。彭同時強調，並非指出懲教署職員對黎照料不周。杜官稱黎不應為此擔憂，若他有任何需要可提出；而且收押所有醫療團隊監察黎的血壓，「我必須說懲教署職員值得一些讚賞」，並著控方詢問懲教署能否向黎提供所需輔助。

休庭後，控方副刑事檢控專員周天行表示，經諮詢懲教署後，署方今天可向黎供應所需藥物，但要到下周初才能安排黎在庭上佩戴便攜式動態心電圖監測儀。彭耀鴻認為，在此情況下，法庭仍可繼續作結案陳辭，以免浪費法庭時間，因署方已安排醫療團隊駐庭，而且該監測儀 「實際上不會做到什麼」。

惟杜官指，該檢測儀可在出現問題時響起警號，加上黎暫未獲所需藥物，坦言「有點擔心」。法官李運騰亦指，雙方早前呈交的書面陳辭已十分詳細，不期望雙方在庭上讀出，或不需用盡所有預留時間，考慮到這一點，並為謹慎起見，認為今天不宜繼續聆訊。案件終押後至下周一（18日）續審。

相關字詞﹕黎智英案 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞