黎智英案延至下周一結案　黎智英獄中曾感心悸將戴便攜式心電圖監測儀出庭 (12:13)

黎智英（77歲）今身穿白色風衣、戴上黑色粗框眼鏡，由4名懲教人員押解到被告欄應訊，庭上所見，黎的面型比5個月前略顯瘦削。法庭先處理《蘋果》公司一方重啟案情的申請，代表大律師王國豪呈遞控辯雙方承認事實，當中提到本案第四被告蘋果日報互聯網有限公司沒有刑事定罪紀錄。

及後，庭上處理黎智英在結案陳辭階段毋需到庭的申請。法官杜麗冰表示，得悉控辯雙方曾就黎的健康狀況溝通，荔枝角收押所的醫療團隊於8月7日為黎進行抽血及心電圖檢查，當時無發現異常，但建議進一步作動態心電圖監測。

辯方資深大律師彭耀鴻補充，黎曾在獄中感到心悸，亦有幾乎「倒下」的感覺，此情況尤其在他疲累時發生，而到庭應訊正正會令他感疲累，黎不想自身狀況影響聆訊進行。彭同時強調，並非指出懲教署職員對黎照料不周。杜官稱黎不應為此擔憂，若他有任何需要可提出；而且收押所有醫療團隊監察黎的血壓，「我必須說懲教署職員值得一些讚賞」，並著控方詢問懲教署能否向黎提供所需輔助。

休庭後，控方副刑事檢控專員周天行表示，經諮詢懲教署後，署方今天可向黎供應所需藥物，但要到下周初才能安排黎在庭上佩戴便攜式動態心電圖監測儀。彭耀鴻認為，在此情況下，法庭仍可繼續作結案陳辭，以免浪費法庭時間，因署方已安排醫療團隊駐庭，而且該監測儀 「實際上不會做到什麼」。

惟杜官指，該檢測儀可在出現問題時響起警號，加上黎暫未獲所需藥物，坦言「有點擔心」。法官李運騰亦指，雙方早前呈交的書面陳辭已十分詳細，不期望雙方在庭上讀出，或不需用盡所有預留時間，考慮到這一點，並為謹慎起見，認為今天不宜繼續聆訊。案件終押後至下周一（18日）續審。