裝修業界稱黑工問題惡化　促政府設實名認證平台 (11:32)

商會收集126份有效問卷，結果稱76%受訪者指證新入伙屋苑裝修工程黑工問題嚴重，為「重災區」，其中短期工程如窗簾、潔具安裝黑工佔比達67%。《調查報告》亦指，在社交平台抖音、小紅書發現不少「平價內地團隊，毋須香港身分證」的廣告，認為助長黑工流竄。

呂迪祈今於電台節目表示，黑工普遍薪金為300至800元，會作泥水、油漆、裝窗等工作，收費與本地工人為很大落差。他認為，政府要推出措施打擊黑工，建議入境處及勞工處可在新入伙屋苑宣傳拒絕非法勞工信息，亦要設立實名登記平台確保工人有「綠卡」及曾接受培訓。

呂迪祈又說，商會於抖音及小紅書發現不少廣告宣傳違規黑工，建議政府要要求下架相關廣告。他亦認為，業主知情不報有責任，建議設相關罰則。