入境處拘捕10人　涉為裝修黑工及僱主 (22:08)

被捕非法裝修勞工為8名內地男訪客及1名經輸入勞工計劃來港男子，年齡由33歲至48歲。他們被截獲時正從事不同工種的裝修工作，包括度尺、清拆以及家俬裝嵌等服務。調查發現他們的日薪約300元至500元不等，以現金出糧。另有一名涉嫌聘用非法勞工的40歲僱主被捕。

10名被捕人分別涉嫌「違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」，全部被扣查。入境處會繼續跟進，追查有關非法勞工的僱主及裝修外判商，不排除會有更多人被捕。由今年2025年1月至7月期間，入境處共進行10737次反非法勞工行動，拘捕近700名非法勞工。

入境處強調，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。另外，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高罰款50萬元和監禁10年。