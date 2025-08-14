渠務署確認6宗水浸 指部門頻密清理仍難杜絕進水口突發性阻塞 (20:53)

署方表示，天文台今日上午6時35分及7時50分分別發出紅色及黑色暴雨警告信號，上午11時10分及下午12時10分分別改發紅色及黃色暴雨警告信號。渠務署緊急事故控制中心上午6時35分啟動，並派遣超過110隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，清理水浸情況，巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

渠務署今日在其facebook專頁「下水水」發文，指截至下午5時已確認6宗水浸個案，分別位於薄扶林道近瑪麗醫院、薄扶林道近香港大學、西營盤水街、屯門龍富路、嶼南道近荔枝園村及貝澳鹹田村。經渠務署緊急應變隊伍及路政署的努力，所有水浸個案已完成處理，而受水浸影響的道路已回復正常運作。署方並指大部分的水浸個案，主要成因是暴雨期間，大量樹葉、樹枝及雜物被沖至位處於低窪的路邊集水溝及進水口，並造成阻塞，令雨水難進入地下雨水收集及排放系統，引致水浸情況。

渠務署指多年來一直採用「防洪三招」提升防洪基建，即截流、蓄洪及疏浚，以減低香港的整體水浸風險。惟每次暴雨期間水浸仍有發生，署方解釋根據過往水浸個案調查結果，發現過去大部分的水浸個案，主要成因都是於暴雨期間，大量樹葉、樹枝及雜物被沖至位處於低窪的路邊集水溝及進水口，並造成阻塞，令雨水難以進入地下雨水收集及排放系統，引致水浸情況。

署方指雖然有關部門，包括渠務署、路政署及食環署均有為路邊集水溝及進水口頻密進行巡查及清理工作，但仍不能杜絕於暴雨期間出現突發性阻塞情況。

渠務署強調一直致力加強部門處理水浸的應急及復原能力，尤其近年已大幅增加緊急應變隊伍及應急行動基地的數目，並積極應用創新科技，提升工作效率，例如引入強力排水機械人，協助清理水浸，令水浸個案於一至兩小時內大致完成清理。