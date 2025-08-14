一對父女感染基孔肯雅熱　潛伏期赴孟加拉　列作輸入個案 (18:43)

男病人於8月1日在孟加拉出現發燒，翌日四肢出現關節痛；8月3日在當地門診求醫，但毋須住院。他獲告知其血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。他於8月10日返抵香港前已經退燒，但因關節腫脹，於8月12日到私家醫院求診。防護中心說，由於病人抵港前已經退燒，因此他抵港後對蚊子不具傳染性，毋須入院。

至於女童，她在8月12日出現發燒、咳嗽及疲倦，昨日（13日）到私家醫院求診，已獲安排到醫院的無蚊環境下接受治療，情况穩定。

衛生防護中心續說，兩人的血液樣本經檢驗後，均對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應，由於他們整個潛伏期在孟加拉逗留，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。他們的3名家居接觸者、包括兩名曾同行到孟加拉的人士，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

另外，食環署正進行病媒調查及針對性滅蚊工作，並會於兩名病人的住所及於病發後到過的地點加強防蚊和滅蚊工作，包括在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，亦會每星期巡查有關地點清理積水、施放殺蟲劑及清除遺棄的水載容器。