即時港聞

一對父女感染基孔肯雅熱　潛伏期赴孟加拉　列作輸入個案 (18:43)

衛生防護中心表示，截至今日 (14日)下午5時，錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案，涉及同一個家庭，包括一名50歲男子及其8歲女兒。據悉二人居於將軍澳日出康城領都。初步調查顯示，兩人於7月20日至8月10日到過孟加拉首都達卡，未能確定外遊期間自己曾否被蚊叮咬。本港今年累計錄得8宗基孔肯雅熱確診個案，均屬輸入個案。

男病人於8月1日在孟加拉出現發燒，翌日四肢出現關節痛；8月3日在當地門診求醫，但毋須住院。他獲告知其血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。他於8月10日返抵香港前已經退燒，但因關節腫脹，於8月12日到私家醫院求診。防護中心說，由於病人抵港前已經退燒，因此他抵港後對蚊子不具傳染性，毋須入院。

至於女童，她在8月12日出現發燒、咳嗽及疲倦，昨日（13日）到私家醫院求診，已獲安排到醫院的無蚊環境下接受治療，情况穩定。

衛生防護中心續說，兩人的血液樣本經檢驗後，均對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應，由於他們整個潛伏期在孟加拉逗留，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。他們的3名家居接觸者、包括兩名曾同行到孟加拉的人士，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。   

另外，食環署正進行病媒調查及針對性滅蚊工作，並會於兩名病人的住所及於病發後到過的地點加強防蚊和滅蚊工作，包括在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，亦會每星期巡查有關地點清理積水、施放殺蟲劑及清除遺棄的水載容器。

相關字詞﹕基孔肯雅熱 衛生防護中心

