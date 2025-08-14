明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

風采中學男教師聲稱被同校老師「整蠱」要求補償　區院裁定敗訴 (18:09)

風采中學男教師早前就6宗校園事件，入禀區域法院提出僱員補償申索，包括聲稱一名女教師曾「刑事恐嚇」要「整蠱」及「殺死」自己，又提到自己被儲物櫃上的物品弄傷頭部。區院法官昨（13日）頒判辭指，涉事女教師曾說「我要整蠱你（男教師），我整蠱咗你好耐啦」，認為女教師是藉著有關言論，強調無陷害男教師的意圖，裁定男教師就其中5案敗訴。另外，法官接納男教師指，他被儲物櫃上的物品弄傷頭部，下令校方支付300元醫療費。

本案申請人為Chan Man Sau（音譯陳文壽），答辯人為風采中學（教育評議會主辦）法團校董會。區院法官陳錦泉昨頒布的判辭提及，申請人自2009年10月於風采中學擔任體育及數學老師，他早前向校方提出7宗僱員補償申索，法庭昨就其中6案頒判決。

判辭披露，申請人指4宗校園事件令他承受「精神創傷」，其餘兩宗事件分別令他「下腰背撞傷」和「頭部受傷」。就其中一宗「精神創傷」事件，申請人指，同校的陳老師2018年12月缺席羽毛球學會活動，之後兩人討論事件，其間陳老師表示要「整蠱」及「殺死」他，他質疑陳老師受其他同事指使陷害他。

陳官引述申請人偷錄的對話錄音指，陳老師曾向申請人指出，「我要整蠱你，我整蠱咗你好耐啦」，又說「如果我要整蠱你嘅話，我一早殺咗你」。陳官分析，陳老師只是想指出，若她真的想害申請人，便早已得逞，從而安撫申請人。陳官認為，陳老師並非故意要害申請人，裁定她沒在對話恐嚇申請人，判申請人敗訴。

於學校頭部受傷　官令校方賠300元醫藥費

至於申請人獲裁定勝訴一案，申請人指，2019年1月某日，他在校內男更衣室儲物櫃取回物品後，為儲物櫃上鎖，其間感覺難以抽出鎖匙，遂以身體貼近櫃門施力抽出，終被櫃門突出的男性圖像牌弄傷頭部。陳官提到，申請人在意外發生後不久，把頭部受傷的圖片及醫生紙傳送給校長，接納申請人的說法，裁定校方須賠償300元醫療費。訟費方面，陳官以暫准命令方式，下令校方就「頭部受傷」事件向申請人支付訟費，同時下令申請人就其5宗敗訴的案件，向校方支付訟費。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞