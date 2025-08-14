風采中學男教師聲稱被同校老師「整蠱」要求補償　區院裁定敗訴 (18:09)

風采中學男教師早前就6宗校園事件，入禀區域法院提出僱員補償申索，包括聲稱一名女教師曾「刑事恐嚇」要「整蠱」及「殺死」自己，又提到自己被儲物櫃上的物品弄傷頭部。區院法官昨（13日）頒判辭指，涉事女教師曾說「我要整蠱你（男教師），我整蠱咗你好耐啦」，認為女教師是藉著有關言論，強調無陷害男教師的意圖，裁定男教師就其中5案敗訴。另外，法官接納男教師指，他被儲物櫃上的物品弄傷頭部，下令校方支付300元醫療費。
本案申請人為Chan Man Sau（音譯陳文壽），答辯人為風采中學（教育評議會主辦）法團校董會。區院法官陳錦泉昨頒布的判辭提及，申請人自2009年10月於風采中學擔任體育及數學老師，他早前向校方提出7宗僱員補償申索，法庭昨就其中6案頒判決。
判辭披露，申請人指4宗校園事件令他承受「精神創傷」，其餘兩宗事件分別令他「下腰背撞傷」和「頭部受傷」。就其中一宗「精神創傷」事件，申請人指，同校的陳老師2018年12月缺席羽毛球學會活動，之後兩人討論事件，其間陳老師表示要「整蠱」及「殺死」他，他質疑陳老師受其他同事指使陷害他。
陳官引述申請人偷錄的對話錄音指，陳老師曾向申請人指出，「我要整蠱你，我整蠱咗你好耐啦」，又說「如果我要整蠱你嘅話，我一早殺咗你」。陳官分析，陳老師只是想指出，若她真的想害申請人，便早已得逞，從而安撫申請人。陳官認為，陳老師並非故意要害申請人，裁定她沒在對話恐嚇申請人，判申請人敗訴。
於學校頭部受傷 官令校方賠300元醫藥費
至於申請人獲裁定勝訴一案，申請人指，2019年1月某日，他在校內男更衣室儲物櫃取回物品後，為儲物櫃上鎖，其間感覺難以抽出鎖匙，遂以身體貼近櫃門施力抽出，終被櫃門突出的男性圖像牌弄傷頭部。陳官提到，申請人在意外發生後不久，把頭部受傷的圖片及醫生紙傳送給校長，接納申請人的說法，裁定校方須賠償300元醫療費。訟費方面，陳官以暫准命令方式，下令校方就「頭部受傷」事件向申請人支付訟費，同時下令申請人就其5宗敗訴的案件，向校方支付訟費。