海關破獲30宗走私瀕危物種案拘5人　檢逾400隻箱龜及1500多隻石珊瑚 (18:06)

機場科空運貨物課郵件清關組署理高級督察湯健榮表示，上月15日至19日，負責空運郵件關員，處理一批由美國寄港的空運郵包時，經情報分析及風險管理，鎖定58件外形相似，由不同寄件人寄至不同收件人的郵包作詳細檢查，郵包分別報稱男女裝鞋、服裝、手套、玩具模型及朱古力等日常用品，經X光檢查發現影像十分可疑，開箱查驗發現各藏有5至22隻活體龜隻，每隻被襪子包裹，並以膠紙綑綁。經漁護署人員到場檢驗，確認是俗稱箱龜的卡羅萊納箱龜及錦箱龜，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二的列明物種。關員5日內共檢獲390隻活箱龜，每隻市值約10000元，總值390萬元，分別寄往本港22個商業及住宅地址。

海關其後將案件的資訊通報機場其他海關單位。機場科於上月25至29日在空運貨站內，發現兩件同樣由美國寄港，報稱載有杏仁及玩具的可疑包裹，再檢獲11隻活箱龜，共值11萬元，收藏手法與早前案件高度相似。

另於本月1日經情報分析，海關鎖定一個由菲律賓入口無明確申報貨物內容的空運貨物，內有17個紙箱，共約重372公斤，經X光掃描發現其中13個密度異常，開箱檢查內藏並1574袋活體珊瑚，被混在296袋不受管制的熱帶魚中。漁護署人員確認珊瑚同屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二的列明物種，總值約12萬元，機場科人員隨即拘捕貨主。及至上周五（8日），郵件清關組揀選一件由美國寄往本港新界區一住宅報稱載有木製狗隻玩具的郵件，再檢獲18隻活體箱龜，市值約18萬元。

海關有組織罪案調查科調查主任翁兆灃指，案件交由海關有組織罪案調查科接手調查，其後再拘捕4名簽收貨物及協助提取貨物的本地男子，各人現已獲准保釋候查。調查發現包裹申報的收貨地址，大部分是錯誤或不完整，收貨人資料亦是虛假姓名。另一方面不法之徒利用快遞郵包，除可節省運輸時間，亦透過追蹤郵件功能實時掌握派遞情況，增加海關追查難度。海關會繼續追查案中貨物的供應鏈及瀕危物種的最終目的地。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任何景欣稱，案中檢獲的包括受本港保護瀕危動植物物種條例管制的箱龜及可珊瑚，箱龜品種包括卡羅萊納箱龜及錦箱龜，兩品種都是分布在北美洲，包括美國及墨西哥，棲息地包括林地、草地及灌木叢。箱龜背殼一舨呈褐色，有橙色、黃色條紋或班點，在寵物交易市場非常受歡迎，導致野生族群下降。根據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，卡羅萊納箱龜及錦箱龜分別列為「易危」及「近危」級別。

檢獲的珊瑚屬石珊瑚目的品種，石珊瑚屬碓珊瑚，分布在全球水域，主要成為水族觀賞或加工飾品的貿易。大多數生長緩慢，每年生長速度不超過5厘米。根據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，列為「近危」或以上級別。