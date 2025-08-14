房委會：今年第二季公屋綜合輪候時間5.1年 較本屆政府上任高位6.1年縮短1年 (16:19)

房屋局長何永賢解釋，今年第二季約4 900宗一般申請獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」。首個位於市區的牛頭角彩興路「簡約公屋」項目已在6月30日開始分階段入伙，預計將進一步降低未來公布的綜合輪候時間。

她又指至今已入伙牛頭角彩興路「簡約公屋」項目的居民中，約七成原先居住在不適切住房（例如「劏房」、天台屋和床位等）。隨着各個公屋及「簡約公屋」項目陸續落成，公屋綜合輪候時間會逐步下降，反映公屋申請者可以更快獲編配到適切居所，即時幫助有關家庭脫離困境，改善他們生活環境和質素的同時，亦大大減輕他們的租金開支，從而開展一家人的新生活，甚至可以開始有自己的儲蓄。

她強調繼續興建公屋，並積極推展餘下的「簡約公屋」項目，2025年預計有9 500個「簡約公屋」單位陸續落成入伙，逐步邁向在2027/28年度前完成興建約30000個「簡約公屋」單位的目標。公屋綜合輪候時間在2026-27年度回落至4.5年的目標不變。

公屋平均輪候時間微升至5.4年 部分原因涉精進承建6200伙公屋延遲完工

至於公屋平均輪候時間，截至6月底一般申請者的平均輪候時間微升0.1年至5.4年。長者一人申請者的平均輪候時間升0.2年至3.5年。

房屋局解釋，第二季獲編配入住公屋的一般申請共有約3 000宗（包括約90宗及約20宗分別獲安排入住屯門業旺邨和深水埗白田邨的新公屋單位；其餘約2 900宗獲安排入住翻新單位），當中長者一人申請佔約410宗。在同一季度，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為360宗。

政府指，原精進建築承建3個公屋項目涉6200伙延遲落成，令公屋平均輪候時間延長0.2年。

