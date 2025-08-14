明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

房委會：今年第二季公屋綜合輪候時間5.1年 較本屆政府上任高位6.1年縮短1年 (16:19)

房委會公布截至今年6月底公屋綜合輪候時間(計算公屋一般申請者首次獲編配公屋或「簡約公屋」平均輪候時間)為5.1年，較今年3月底跌0.2年，長者一人申請亦減0.2年至3.1年。而以本屆政府上任計算，更由高位的6.1年縮短1年。

房屋局長何永賢解釋，今年第二季約4 900宗一般申請獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」。首個位於市區的牛頭角彩興路「簡約公屋」項目已在6月30日開始分階段入伙，預計將進一步降低未來公布的綜合輪候時間。

她又指至今已入伙牛頭角彩興路「簡約公屋」項目的居民中，約七成原先居住在不適切住房（例如「劏房」、天台屋和床位等）。隨着各個公屋及「簡約公屋」項目陸續落成，公屋綜合輪候時間會逐步下降，反映公屋申請者可以更快獲編配到適切居所，即時幫助有關家庭脫離困境，改善他們生活環境和質素的同時，亦大大減輕他們的租金開支，從而開展一家人的新生活，甚至可以開始有自己的儲蓄。

她強調繼續興建公屋，並積極推展餘下的「簡約公屋」項目，2025年預計有9 500個「簡約公屋」單位陸續落成入伙，逐步邁向在2027/28年度前完成興建約30000個「簡約公屋」單位的目標。公屋綜合輪候時間在2026-27年度回落至4.5年的目標不變。

公屋平均輪候時間微升至5.4年  部分原因涉精進承建6200伙公屋延遲完工

至於公屋平均輪候時間，截至6月底一般申請者的平均輪候時間微升0.1年至5.4年。長者一人申請者的平均輪候時間升0.2年至3.5年。

房屋局解釋，第二季獲編配入住公屋的一般申請共有約3 000宗（包括約90宗及約20宗分別獲安排入住屯門業旺邨和深水埗白田邨的新公屋單位；其餘約2 900宗獲安排入住翻新單位），當中長者一人申請佔約410宗。在同一季度，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為360宗。

政府指，原精進建築承建3個公屋項目涉6200伙延遲落成，令公屋平均輪候時間延長0.2年。
 

相關字詞﹕編輯推介 房委會；公屋

上 / 下一篇新聞