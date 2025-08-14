明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

Chiikawa首間海外拉麵店周六朗豪坊開幕 (17:15)

日本人氣動漫吉伊卡哇（Chiikawa）主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」首家海外分店登陸朗豪坊，周六（16日）正式開業。餐廳設87個座位，入店用餐需購買預約券，負責營運餐廳的Flames Concepts指8月預約已滿額，每日可做到10輪，成績理想。

現時市道不景氣，被問是否「逆市開業」，Flames Concepts共同創辦人胡皓峰表示，應正面看待現時營商環境，近年先後經歷社會運動和疫情，餐飲業需不斷變化適應市場，今次營運吉伊卡哇拉麵亦是力求提供食物之餘的就餐體驗，餐廳內有許多動漫元素，能讓粉絲有共鳴，冀今次嘗試能給業界帶來新的經驗。

走入餐廳，紅色枱凳上擺有印著動漫角色的樽裝飲料，門口附近有身著廚師制服的三隻動漫主角裝置，連圍裙、餐巾都帶有Chiikawa元素。店員上菜時會將對應的卡通角色立牌放置顧客面前，粉絲可與心儀角色「面對面食飯」。

胡皓峰指，從顧客走進食肆、點菜、到店員上菜、附送貼紙、卡片等禮物，重現動漫場景，並設置多個「打卡」位，便是希望提供不一樣的體驗給顧客。

至於會否擔心熱潮過後，客流量減少，胡皓峰表示，朗豪坊店屬限定店，但會定期推出新產品，暫未確定延續多久時間，需視乎市場反應。該店首輪預約開放8月16日至9月15日預約，目前8月及9月上半月的周末已滿額。

吉伊卡哇拉麵店賣豚肉拉麵，分量由小至大分為三種，價格分別為115元、135元及150元，餐廳亦有售賣Chiikawa主題餐具、衣服等紀念品。至於定價較日本店高，Flames Concepts共同創辦人楊席深表示，需從日本運回食材，成本較高，又提及湯底及肉丸的口味有調整，以更貼合港人口味。

相關字詞﹕吉伊卡哇 朗豪坊 編輯推介

上 / 下一篇新聞