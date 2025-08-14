Chiikawa首間海外拉麵店周六朗豪坊開幕 (17:15)

現時市道不景氣，被問是否「逆市開業」，Flames Concepts共同創辦人胡皓峰表示，應正面看待現時營商環境，近年先後經歷社會運動和疫情，餐飲業需不斷變化適應市場，今次營運吉伊卡哇拉麵亦是力求提供食物之餘的就餐體驗，餐廳內有許多動漫元素，能讓粉絲有共鳴，冀今次嘗試能給業界帶來新的經驗。

走入餐廳，紅色枱凳上擺有印著動漫角色的樽裝飲料，門口附近有身著廚師制服的三隻動漫主角裝置，連圍裙、餐巾都帶有Chiikawa元素。店員上菜時會將對應的卡通角色立牌放置顧客面前，粉絲可與心儀角色「面對面食飯」。

胡皓峰指，從顧客走進食肆、點菜、到店員上菜、附送貼紙、卡片等禮物，重現動漫場景，並設置多個「打卡」位，便是希望提供不一樣的體驗給顧客。

至於會否擔心熱潮過後，客流量減少，胡皓峰表示，朗豪坊店屬限定店，但會定期推出新產品，暫未確定延續多久時間，需視乎市場反應。該店首輪預約開放8月16日至9月15日預約，目前8月及9月上半月的周末已滿額。

吉伊卡哇拉麵店賣豚肉拉麵，分量由小至大分為三種，價格分別為115元、135元及150元，餐廳亦有售賣Chiikawa主題餐具、衣服等紀念品。至於定價較日本店高，Flames Concepts共同創辦人楊席深表示，需從日本運回食材，成本較高，又提及湯底及肉丸的口味有調整，以更貼合港人口味。