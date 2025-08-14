消委會︳3款兒童汽車安全座椅保護能力稍遜 (16:20)

消委會對所有樣本安排正面及側面撞擊測試。在正面撞擊測試中，安全座椅被安置於私家車的車架內，並以時速64公里進行正面撞擊，測試會量度假人身體的主要部位，包括頭、頸、胸、及腹部所承受的撞擊力和「受傷」程度，以評估安全座椅的保護能力。測試發現，「Joie i-Spin XL」在測試時，繫於假人身上的安全帶會輕微勒着假人頸部，反映兒童受正面撞擊時的受傷風險較高；另一款則為「Britax Romer EVOLVAFIX」，產品在測試中於假人身上量得的受力數值較高，反映保護能力較弱。消委會對兩款樣本只予3點評分。

在側面撞擊測試中，則模擬兒童乘坐的汽車遭另一輛汽車以時速50公里從側面撞擊。其中「Britax Romer DISCOVERY PLUS 2」在測試中，於假人身上量得的受力數值較高，因此僅獲3.5點評分。消委會呼籲相關製造商改善座椅設計，進一步提升其撞擊防護能力。

價格與表現未必成正比

消委會又指，22款樣本售價介乎2380元至7760元，惟在整體評分中，售價最低的樣本獲4.5總評分，售價最高的樣本則僅獲3.5總評分，反映售價與表現未必成正比。此外，消委會又對樣本進行有害物質測試，當中八款樣本的布料檢出微量有害物質，包括苯酚、有機錫化合物或多環芳香烴，但經專家評估後，認為影響人體健康的風險較低。

